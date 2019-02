Bedre end frygtet på Fyn: Tør sommer kostede korngigant millioner

Den tørre, varme sommer i 2018 betød, at høsten på Fyn blev 30 procent ringere end året før, når man måler på udbyttet hos korngiganten DLG's fynske afdeling.

Det viser resultatet fra DLG Fyn, hvor man med en omsætning på to milliarder kroner og et resultat på 30 millioner kroner er godt tilfredse, for det kunne være gået meget værre, lyder det fra den lokale direktør.

- Vi leverer i DLG Fyn et solidt resultat trods en historisk lille høst herhjemme, som på landsplan og her på Fyn var ca. 30 procent mindre. Vores resultat er bedre, end vi frygtede under og efter den tørre og lille høst, hvilket ikke mindst skyldes en fortsat stram styring af vores omkostninger. Vi betegner derfor vores resultat som tilfredsstillende, siger Lars Thorø, detaildirektør hos DLG Fyn.

Thorø siger videre til Fyens Stiftstidende, at det lykkedes at holde igen med timeforbruget og udgifterne til vedligehold i løbet af året, hvilket var med til at kompensere for den ringe høst.

- 30 millioner er et fint udbytte på Fyn, hvor vi er i hård konkurrence på grovvaremarkedet, og når vi så samtidig mangler nogle af indtægerne på grund af den dårlige høst, så er det tilfredsstillende, siger Lars Thorø.