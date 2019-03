Bavarian Nordic fik underskud i venteår

Et underskud på et trecifret millionbeløb blev resultatet for biotekselskabet Bavarian Nordic i 2018.

2018 bliver næppe et år, som går over i historien for biotekselskabet Bavarian Nordic, der producerer vacciner og udvikler lægemidler mod kræft.

Selskabet havde varslet, at året ville bliver uden store ordrer og fremskridt i udviklingen af lægemidler. Derfor blev der brugt markant flere penge, end der kom ind i kassen.

Bavarian Nordic kommer ud af 2018 med et underskud på 362 millioner kroner ud af en omsætning på 501 millioner kroner. Det viser Bavarian Nordics årsregnskab, der er landet torsdag.

Det var et markant anderledes billede i 2017, hvor omsætningen lød på 1,37 milliarder kroner, hvilket gav et plus på 181 millioner kroner.

Direktør Paul Chaplin er dog tilfreds med udviklingen i årets løb.

- Vi gjorde solide fremskridt i pipelinen (rækken af lægemidler under udvikling, red.) og levede op til alle vores mål for 2018.

- Selskabet påbegyndte en række nye forsøg og rapporterede vigtige kliniske resultater, der bekræftede Bavarian Nordics førerposition inden for kopper samt i udviklingen af en RSV-vaccine (luftvejsvirus, red.), siger han i en kommentar til regnskabet.

Bavarian Nordics indtægter ses ofte lande i store klumper. Det kan være, når regeringer lægger ordrer, eller hvis selskabets samarbejdspartnere sender betalinger afsted efter fremskridt i udviklingen af lægemidler.

Selv om 2018 bød på underskud, er Bavarian Nordic i stand til at sluge det. Der var ved årets udgang mere end 2,3 milliarder kroner i kassen.

I 2019 vil selskabet have fokus på udviklingen af vaccinen mod luftvejsvirussen RSV.

Den mangler dog et afgørende forsøg i laboratorierne, inden der er mulighed for at sende det på markedet.

Samtidig vil Bavarian Nordic starte nye forsøg, hvor selskabet vil udvikle lægemidler, der kan hjælpe kræftpatienter.

For 2019 venter Bavarian Nordic et underskud på 360 millioner kroner på driften. Det er ud fra en forventet omsætning på 600 millioner kroner.