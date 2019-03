Bankrådgiver: - Unge skal lære om økonomi

I Pengeugen får de ældste elever på 35 fynske folkeskoler besøg af en gæsteunderviser fra bankverdenen, der fortæller dem mere om begreber som indtægt, ÅOP og renter. En af de undervisere, der har været med siden Pengeuge startede i 2014, er Elsebeth Schou Larsen. Hun har været personlig rådgiver i Danske Bank i 34 år, hvor hun blandt andet rådgiver unge om økonomi.

For hende er det vigtigt at lære de unge mennesker om økonomi, så de er klædt godt på, når de fylder 18 år og for eksempel har mulighed for at optage lån.

- Når jeg er ude i klasserne, bruger jeg en del tid på at snakke budget. Hvordan man lægger et budget, hvordan man kigger på indtægter og udgifter - og hvordan de to ting gerne skal harmonere.

Derudover lægger Elsebeth Schou Larsen også vægt på, at meget af undervisningen handler om at optage lån. Specielt gør hun eleverne opmærksom på begrebet ÅOP (Årlige omkostninger i procent, red.), som chokerer mange unge, da der er stor forskel på, hvor meget man ender med at betale alt efter, om det er et banklån eller et kviklån, man optager.

- Jeg gør rigtig meget ud af at fortælle om lån og specielt forskellene ved at optage et lån i banken kontra et kviklån. Men jeg gør i høj grad også opmærksom på opsparing. Det er nu en gang bedre at spare op til de drømme, man har, frem for at tage et lån.