Banker ignorerer kunders udsigt til tab på investforeninger

Nogle investeringsfonde giver et forventeligt tab. Ekspert mener, at det er "lige til bagmandspolitiet".

Danske banker møder hård kritik for at placere kunders opsparing i obligationsfonde, selv om fondene står til at give tab.

Det drejer sig om milliarder af kroner, som står placeret i fonde, som ifølge en ny opgørelse styrer mod negative afkast, når gebyrerne er betalt. Det skriver Finans.

Professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet mener, at situationen er lige så alvorlig som sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri, hvor Danske Bank ifølge Finanstilsynet vildledte kunder til at investere i produkter med negative forventede afkast.

- Når man tænker på, at Danske Bank er blevet politianmeldt i Flexinvest-sagen, så forstår jeg slet ikke, at bankerne tør stoppe disse fonde ned i halsen på folk, siger Carsten Tanggaard til Finans.

- Det kan man simpelthen ikke tillade sig, og det er lige til bagmandspolitiet, tilføjer han.

Tal indsamlet af den uafhængige investeringsrådgiver Uvildige.dk viser, at over 15 milliarder kroner er placeret i fonde med korte obligationer, der ifølge rådgiverne giver et forventet tab.

Dertil kommer en række fonde med virksomhedsobligationer og lange obligationer, hvor man skal have yderligere rentefald for at undgå tab.

Enkelte banker som Ringkjøbing Landbobank og Sydbank har spærret kundernes mulighed for på egen hånd at købe fonde med korte obligationer, mens de stadig mener, at der er potentiale i andre obligationsfonde.

I Nordea og Danske Bank mener man stadig, at fonde med både korte og lange obligationer kan være relevante for privatkunder, skriver Finans.