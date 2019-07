Bang & Olufsens overskud tager stort dyk efter svært år

Det seneste år har været svært for Bang & Olufsen, der har måttet se både salget og overskuddet tage et dyk.

Selskabet kommer ud af regnskabsåret 2018/2019 med et overskud på 19 millioner kroner. Det er et fald på 77 procent over det seneste år.

Samtidig er salget dykket med omkring 14 procent til 2,8 milliarder kroner.

Det fremgår af årsregnskabet fra B&O, der er kendt for tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner.

Bang & Olufsen har tre gange siden december 2018 nedjusteret forventningerne.

Det har kostet dyrt på aktiemarkedet, hvor aktiekursen er siden er faldet med næsten 70 procent.

Administrerende direktør Henrik Clausen erkender, at året slet ikke er forløbet som forventet.

- Det var et skuffende år for Bang & Olufsen. Det utilfredsstillende resultat skyldtes især udfordringer med omstillingen af vores salgs- og distributionsnetværk samt færre produktlanceringer end året før.

- Trods udfordringerne havde vi sorte tal på bundlinjen, hvilket understreger, at vi er kommet langt med vores transformation, selv om vi stadig har et stort arbejde foran os, siger han i en kommentar til regnskabet.

Bang & Olufsen har gennem året været i gang med en stor oprydning i sit netværk af butikker og samarbejdspartnere. Selskabet har luget ud de steder, hvor det tabte penge. Men det er altså ikke gået helt som planlagt.

Henrik Clausen forventer, at det nye år vil byde på bedre resultater. Bang & Olufsen forvente at kunne løfte sit salg - blandt andet som følge af en række nye produkter, der kommer på markedet - og tjene flere penge.

Hos børsmægleren Nordnet efterlyser investeringsøkonom Per Hansen en plan for, hvordan selskabet kommer tilbage på sporet.

- For en luksusproducent for Bang & Olufsen, hvor man ikke sælger mange produkter, så er man meget påvirkelig, når det ikke går som planlagt.

- Man har godt nok en omsætning på næsten tre milliarder. Men den store udfordring er, at omkostningerne til at producere er relativt høje.

- Man mangler altså enten at kunne skære i omsætningen eller få salget op på et andet niveau, siger Per Hansen.

Han ser en sandsynlighed for, at Bang & Olufsen på sigt bliver opslugt af en større spiller.

- Udfordringen er, at Bang & Olufsen er for lille til at være stor. Selskabet kan langsigtet ikke tjene de penge, der skal til, for at det samtidig kan investere i at udvikle nye produkter, der gør selskabet relevant for forbrugerne, siger Per Hansen.