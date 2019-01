I juni sidste år udløste forløbet op til salget af teleselskabet TDC en politianmeldelse fra Finanstilsynet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om videregivelse af intern viden.

SØIK, der nok bedst er kendt som Bagmandspolitiet, valgte at holde anmeldelsen og efterforskningen hemmelig.

Tirsdag oplyser Finanstilsynet, at efterforskningen er blevet droppet, fordi det ikke har været muligt at identificere afsenderen af en bestemt e-mail.

Sagen stammer tilbage fra 7. februar sidste år. Her skrev en række medier, at de var i besiddelse af oplysninger om, at et konsortium ønskede at købe samtlige aktier i TDC.

Oplysningerne stammer fra et brev stilet til TDC's bestyrelsesformand. Brevet var dateret 26. januar. Af mediernes gengivelse af brevet blev konsortiets planer lagt frem til åbent skue.

Konsortiet bestod af pensionskasserne PTA, AKP og PKA samt den australske investeringsbank Macquaire, der er bedst kendt fra sin rolle i sagen om svindel med udbytteskat og ejerskabet af Københavns Lufthavn.

Ifølge Finanstilsynet er der sket en uretmæssig videregivelse af intern viden, da brevet til TDC's bestyrelsesformand blev sendt i en mail til medierne.

Men Bagmandspolitiet har oplyst til Finanstilsynet, at det ikke er muligt at finde afsenderen af den e-mail, der indeholdt brevet til bestyrelsesformanden.

Starten på 2018 var på mange måder nyhedsrig for TDC.

1. februar - altså en uge efter brevet er dateret - præsenterede den daværende TDC-direktør, Pernille Erenbjerg, planer om at købe MTG Nordics.

Opkøbet af MTG Nordics, der blandt andet råder over Viasat, Viaplay og TV3, skulle øge den mængde indhold som TDC kunne tilbyde flow- og streamingkunder.

Knap en uge senere kunne erhvervsmediet Børsen referere fra brevet om konsortiets tilbud til TDC's bestyrelsesformand. Kort efter skrev konsortiet i en pressemeddelelse, at dens plan for TDC lå langt fra opkøbsplanerne med fokus på indhold.

I stedet var konsortiets planer at fokusere på at eje infrastruktur til hurtigt internet.

I første omgang afviste TDC købstilbuddet, der lå et stykke over den daværende aktiekurs. Kort efter tilbuddet blev kendt, steg værdien af aktien markant.

Trods kritik fra politisk side af Macquaires aktiviteter blev salget gennemført. Og i sommer blev TDC afnoteret fra Fondsbørsen.