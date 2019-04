Bagagemedarbejdere for lavprisselskaber strejker

Ansatte hos Copenhagen Flight Services (CFS), der håndterer bagage for en række lavprisselskaber i Københavns Lufthavn, har nedlagt arbejdet mandag formiddag.

Det bekræfter CFS's direktør, Lars Wrist-Elkjær.

Selskabet står for at håndtere bagage i Københavns Lufthavn for en række lavprisselskaber såsom Easyjet og Ryanair. De forskellige lavprisselskaber er samlet i én afgangsfinger i lufthavnen.

Medarbejderne nedlagde arbejdet efter dagens første bølge af fly var sendt af sted.

Lars Wrist-Elkjær oplyser, at arbejdsnedlæggelsen bunder i en personalesag mod en leder. Derudover ønsker han ikke at gå i detaljer om tvisten.

Det har fået omkring 70 medarbejdere til at nedlægge arbejdet.

Der er ifølge CFS-direktøren tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Han forventer, at der er fundet en løsning "inden frokost" mandag.

Københavns Lufthavn oplyser klokken 9.20, at arbejdsnedlæggelsen ikke har medført nogen aflysning. Men det kan ændre sig, alt efter hvor længe arbejdsnedlæggelsen står på.