Bagageansatte genoptager arbejdet i Københavns Lufthavn

Efter at have nedlagt arbejdet er bagageansatte fra SGH igen tilbage i funktion, oplyser Københavns Lufthavn.

Bagagemedarbejderne hos SAS Ground Handling (SGH) har genoptaget deres arbejde.

Det oplyser Københavns Lufthavn, efter at de ansatte tidligere torsdag havde iværksat en ifølge lufthavnen overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

- Vi arbejder på højtryk for at komme tilbage til normal drift. Rejsende vil resten af torsdag og fredag kunne opleve forsinkelser eller aflysninger.

- Vi opfordrer alle rejsende til at holde sig orienteret på deres flyselskabs hjemmeside, skriver Københavns Lufthavn på sin hjemmeside.

Da bagagemedarbejderne hos SGH nedlagde arbejdet tidligere torsdag, fortalte lufthavnen, at der kunne være moderate forsinkelser hos de flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH.

Samtidig blev det oplyst, at arbejdsnedlæggelsen også kunne få konsekvenser for leveringen af bagage for ankommende flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH.

I Københavns Lufthavn står SGH for at håndtere bagagen for Adria Airways, Aeroflot, Air Baltic, Air China, Air India, Alsie Express, Atlantic Airways, Braathens Regional Aviation, Corendon Airlines, Danish Air Transport, Egypt Air, Eurowings, Freebird Airlines, Icelandair, Novair, Qatar Airways, SAS, Singapore Airlines, Sun Express, TAP Portugal, Thai Airways og Widerøe.