Bag fynsk strid: Revisorer vil hellere lave andet end tal og regnskaber

Tal og regnskaber er ikke længere nok for de store, internationale revisionsselskaber. De satser alle på at sælge meget mere rådgivning, for her er der langt flere penge at tjene end i den traditionelle revision af regnskaber. Det skaber frustration hos nogle medarbejdere.

- Forklaringen er enkel: De forventer, at de kan tjene flere penge på rådgivning end på revision, hvor prisen er blevet voldsomt udsat for konkurrence, så det i dag er svært at tjene godt på at revidere regnskaber. For de store er det nødvendigt at satse på rådgivning, hvis de skal tjene tilstrækkeligt til at kunne tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, siger Ole Friis, der understreger, at de store stadig betragter klassisk revision som en afgørende del af deres virksomhed.

I de fleste virksomheder begyndte denne udvikling med en afdeling for skatterådgivning, fordi området blev så kompliceret, at ikke alle revisorer i et firma kunne kende detaljerne. Nu tilbyder revisionsvirksomhederne også rådgivning om strategi, lean, finansiering, virksomhedshandel, generationsskifte og meget andet.

Tilsyneladende er det baggrunden for, at tre top-revisorer har sagt op i Odense-afdelingen af en af de store revisionskoncerner.

Lave priser er et problem

Han mener, at de lave priser på revision er et problem for resten af samfundet.

- En revision er en kontrolfunktion, som giver os alle i samfundet en sikkerhed for, at for eksempel et regnskab fra en virksomhed er rigtigt. Revisorerne er nødt til at kunne tjene på deres arbejde, ellers vil vi i længden ikke kunne få dygtige folk til at stå for arbejdet, siger Ole Friis.

Samtidig med de faldende priser på revision er kravene steget. Der er kommet mange flere og mere detaljerede regler for, hvordan revisorerne skal udføre deres arbejde, og hvordan de skal dokumentere, at de har gjort alt rigtigt. Det har ført til privat kritik fra nogle statsautoriserede revisorer, som mener, at deres arbejde drukner i bureaukrati.

- Det er sandt, at de store tager denne del meget alvorligt, derfor har de avancerede systemer, som måske godt kan virke voldsomme på nogle. Det vil være en enorm katastrofe for dem, hvis det bliver opdaget, at de ikke opfylder reglerne. Det skal bare være i orden, siger Ole Friis.