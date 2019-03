Få viden om bæredygtigt byggeri

Organisationen Green Building Council står bag konferencen Building Green, hvor bæredygtigt byggeri er omdrejningspunktet.Organisationens formål er at fremme bæredygtigt byggeri og har arrangeret konferencen Building Green siden 2011.



Konferencen finder sted både i Aarhus og København i 2019, og den første af de to er i Aarhus 3. og 4. april. Konferencen i København foregår i oktober.



Én af hovedtalerne på konferencen i Aarhus er Noah Yaffe fra tegnestuen Steven Holl Architects i New York. Han mener, at bygninger ikke kun skal gøre gavn lige nu og her. De skal også gøre gavn for vores fremtidige børnebørn og oldebørn, og at vi derfor skal tage stilling til det miljømæssige aspekt i arkitekturen.



På konferencen vil der være tre scener med oplæg, og uden for scenerne vil der være mulighed for byvandring. Alt sammen har bæredygtigt byggeri som tema.