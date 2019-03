B&O's dårlige tv-salg giver aktiefald på 924 millioner kroner

Bang & Olufsen-aktien falder tirsdag med 26,3 procent i markedsværdi.

Det svarer til omkring 924 millioner kroner.

Faldet kommer, efter at selskabet natten til tirsdag måtte nedjustere sine forventninger til resultaterne i regnskabsåret 2018/2019 og droppe sit mål for de næste tre år.

Det betyder, at selskabet nu har en markedsværdi på omkring 2,6 milliarder kroner.

Bang & Olufsen forventer nu et fald i omsætningen på omkring ti procent fra niveauet sidste regnskabsår. Tidligere var forventningen en flad udvikling.

Da fondsbørsen åbnede, blev nedjusteringen mødt med et fald i B&O-aktien på over 20 procent.

Nedjusteringen kommer, efter at selskabet har taget et kig på salgstallene for tredje kvartal i det forskudte regnskabsår 2018/2019.

Her har salget været 18 procent lavere end samme kvartal sidste regnskabsår.

Det skyldes ifølge Bang & Olufsen ikke, at detailsalget er kollapset. Det er derimod vokset. Til gengæld har forhandlerne i Europa, Mellemøsten og Afrika dog valgt at reducere deres lagerbeholdninger.

Foruden omsætningen forventes overskuddet på driften også at blive skåret kraftigt ned.

Bang & Olufsens ledelse har meddelt, at en ny plan for selskabets "langsigtede mål" vil blive præsenteret. Det sker i forbindelse med årsregnskabet.

4. april bliver en vigtig dato for selskabet. Den dag bliver resultatet for tredje kvartal nemlig præsenteret.

Allerede tidligere tirsdag kunne direktør Henrik Clausen løfte sløret for sin dom over regnskabet.

- Det resultat, vi leverede i tredje kvartal, var langt fra tilfredsstillende, sagde han i en meddelelse fra selskabet.

- Vi har overvurderet, hvor hurtigt vi har været i stand til at drive forandringen af vores salgs- og distributionsnetværk til at blive mere detailfokuseret og efterspørgselsdrevet.

- Kombineret med det uventede fald i tv-omsætningen i kvartalet har vi valgt at revurdere vores forventninger for året, sagde han.