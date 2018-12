B&O-aktier falder 31 procent efter skuffende salgsmelding

Aktierne i Bang & Olufsen fortsætter styrtdykket og falder lige over 31 procent på fondsbørsen i København torsdag formiddag, så en aktie nu koster 96,10 kroner.

Med faldet er der skåret mere end 1,9 milliarder kroner af aktiernes værdi.

- Det er voldsomt. Jeg ser det som en reaktion både på, at tingene er kørt skævt nu, og at der er skabt usikkerhed om evnen til at indfri den langsigtede målsætning, siger Morten Imsgard, senioranalytiker i Sydbank.

Faldet sker, efter at den danske producent af blandt andet tv og højttalere onsdag aften udsendte en meddelelse om, at salget har skuffet de seneste måneder.

Det får Bang & Olufsen til at erkende, at forventningerne til salget i regnskabsåret 2018/2019 har været alt for positive.

Tidligere ventede virksomheden en vækst på over ti procent, men den prognose blev onsdag aften omskrevet til, at salget nu ventes at udvikle sig på linje med sidste regnskabsår. Her blev solgt for 3,3 milliarder kroner.

Forklaringen på nedjusteringen er, at Bang & Olufsen har været i gang med at rydde op i sine butiksnetværk, men det er ikke gået så hurtigt som planlagt. Det har ramt salget.

I andet kvartal, der dækker over september, oktober og november, er Bang & Olufsens salg dykket med ni procent, når man sammenligner med samme periode året.

Samtidig har salget i december heller ikke levet op til forventningerne, lyder det.