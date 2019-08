BILLEDSERIE: Lars Larsen var Danmarks dynekonge

Lars Larsen var kendt som "Dynekongen", der havde et godt tilbud til danskerne. Han blev født i den midtjyske by Arnborg i 1948, voksede op i Thy og boede ved sin død i Silkeborg. Han døde tidligt mandag morgen, oplyser Jysk. (Arkivfoto)

I sin fritid var Lars Larsen vild med at spille golf. Han købte i 2007 golf-resortet Himmerland Golf og Spa Resort, hvor European Tour-golfturneringen Made in Denmark flere gange er blevet afholdt. Her ses han i sommeren 2018 teste golfbanen af dagen før starten på golfturneringen. (Arkivfoto)

Lars Larsen var Danmarks fjerderigeste person med en formue på 35,1 milliard kroner. Han roste den danske samfundsmodel og mente, at Danmark var et af de bedste lande i verden at drive virksomhed i. - Jeg elsker at betale skat. Jo mere, jo bedre, sagde han ifølge Berlingske, efter at han havde modtaget Den Berlingske Fonds Hæderspris i 2018. (Arkivfoto)