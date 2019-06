BILLEDSERIE: Dyne-Larsen er en klippe i dansk erhvervsliv

Lars Larsen er foruden at være forretningsmand også en stor golfentusiast. Han har været med til at etablere golfturneringen Made In Denmark og er ejer af Himmerland Golft & Spa Resort. Her ses han (til venstre) i 2015, da han gik på golfbanen i selskab med kronprins Frederik, racerkøren Tom Kristensen, golfspiller Thomas Bjørn og sønnen Jacob Brunsborg. (Arkivfoto)