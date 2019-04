Onlinemediet Avisen.dk, der især skriver om forhold på arbejdsmarkedet, har ikke længere en ejer med rødder i fagbevægelsen.

Hidtil har mediet været ejet af A-pressen, der er ejet af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) - det tidligere LO - og det private selskab Freeway.

De to selskaber har lavet en aftale, der betyder, at Freeway køber A-pressens aktier og retten til at føre domænet Avisen.dk videre.

A-pressen overtager de redaktionelle medarbejdere, men det er endnu ikke på plads, hvad de præcist skal lave.

Ifølge Mediawatch skal de muligvis levere indhold til mediet A4 Medier, det tidligere Ugebrevet A4, der også er ejet af A-pressen.

Freeway-direktør Mia Wagner, der er kendt fra DR-programmet "Løvens Hule", ser gode perspektiver i at fortsætte Avisen.dk.

- Vi er blevet enige om, at tiden er inde til, at samarbejdet skal ophøre. Vi har været en del af Avisen.dk siden 2008, og det bliver vi ved med. Vi ser et stort potentiale i at drive en onlineavis, siger Mia Wagner i en pressemeddelelse.

Hun fortæller, at Freeway er blevet kontaktet af flere, som er interesserede i at arbejde sammen om Avisen.dk.

- Vi er åbne over for en ændring af den nuværende journalistiske linje og helt åbne over for nye spændende partnerskaber, siger Mia Wagner.

Freeway købte Avisen.dk ud af konkursboet efter Nyhedsavisen i 2008. Freeway ejer en række portaler og hjemmesider - blandt andet dating.dk, single.dk og lejebolig.dk.

Dengang var der cirka 180.000 læsere. I dag er Avisen.dk Danmarks 14. største medie med 956.000 læsere i januar 2019.