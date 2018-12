Avis: Otte mistænkte i hvidvasksag er anholdt i Estland

Myndighederne i Estland har anholdt otte personer, som er mistænkt i en sag om hvidvask knyttet til Danske Bank.

Det skriver den estiske avis Postimees.

Avisen oplyser ikke sin kilde til informationen. En talsmand for den estiske statsanklager afviser overfor Reuters at bekræfte anholdelserne.

- Ifølge oplysningerne, som Postimees er kommet i besiddelse af, har den statslige anklager tilbageholdt otte personer i dag (tirsdag, red.) med en officiel mistanke i den såkaldte danske hvidvasksag, skriver avisen.

Myndighederne i Danmark, Estland, Storbritannien og USA efterforsker sagen.

Siden 2017 har Berlingske gravet frem, at Danske Bank har bedrevet potentiel hvidvask for milliarder via sin estiske afdeling fra 2007 til 2016.

Ifølge Danske Banks interne rapport er mindst 1500 milliarder kroner fra udenlandske kunder gået gennem filialen.

Rapporten konkluderer også, at bankens ledelse har siddet flere advarsler overhørig.

Desuden har filialen i Estland løbende mod bedre vidende forsikret ledelsen om, at den arbejdede aktivt mod hvidvask.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har undersøgt over 100 personer fra den estiske afdeling. Det er sket i forbindelse med den interne rapport, der blev offentliggjort 19. september.

Både ansatte og agenter tilknyttet banken, som skulle finde potentielle kunder til den, er blevet undersøgt. 42 af disse er fundet mistænkelige.

Undersøgelsen har ført til anmeldelse til det estiske politi af otte tidligere medarbejdere.

Disse otte har handlet så mistænkeligt, at der ifølge advokatfirmaet kan være tale om kriminelle handlinger.

Det er ikke oplyst, om de otte anmeldte personer er de samme som de otte, der tirsdag er blevet anholdt.