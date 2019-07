Arbejdslejr for fynske iværksættere: Nyt samarbejde skal hjælpe virksomheder med at vokse

Forløbet er for iværksættervirksomheder, der er op til syv år gamle, og som i forvejen er så godt i gang, at de har kunder og ønsker at udvikle virksomheden for eksempel ved at etablere sig på markedet, styrke kommunikationen eller ansætte de første medarbejdere.

Brug for stærke iværksætterfirmaer

- Odense og Fyn har brug for iværksættere, som skaber liv, vækst og arbejdspladser. Derfor skal vi hele tiden kigge nærmere på, hvad der kan gøres for at give dem bedre muligheder for at lykkes og udvikle sig. Med Strømstyrke arbejder Fyn sammen om at hjælpe dem på vej, og jeg håber, at det vil øge lysten til at tage det næste skridt med sin virksomhed, siger by- og kulturrådmand i Odense, Jane Jegind (V), om det nye tilbud.

Chef for Erhvervskontakten i Odense Kommune, Anette Pihl Nielsen, glæder sig også over, at forløbet nu bliver for iværksættere på hele Fyn.

- Det her er en rigtig god mulighed for at tage de næste skridt med sin unge virksomhed. Vi er glade for, at samarbejdet nu åbner for, at flere kan sætte stikket i og skubbe deres virksomhed endnu mere i retning af det, de drømmer om. Vi håber, at mange vil melde sig på banen med lyst til at styrke deres forretning og virksomhedens udvikling, siger hun.

Man kan læse mere og ansøge om at komme med på forløbet via Stjerneskibets hjemmeside indtil tirsdag den 13. august.