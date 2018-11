Arbejdsgiver vil undgå stress med indsats mod usunde skærmvaner

Arbejdsgivere blander sig ikke sjældent i ansattes vaner med alkohol, mad og motion i bestræbelserne på at undgå sygefravær og stress. Og nu skal der også fokus på sunde digitale vaner, hvis det står til pensionsselskabet PFA.

Her skal de ansatte i den kommende tid besvare et skema med 40 spørgsmål, der går tæt på deres skærmtid på jobbet og i fritiden.

- Det handler meget om tidsrøvere, siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

- Hvor er det, jeg har uhensigtsmæssige vaner, som enten minimerer mit nærvær i en opgave på arbejdet eller hjemmefronten, tilføjer hun.

Spørgsmålene til de ansatte er for eksempel, om de tager deres mobiltelefon med og lægger på bordet til alle møder.

Eller om de bliver forstyrret af deres mobiltelefon eller tablet, når de sidder ved skrivebordet og løser en opgave. Har de deres mobil med, når de spiser middag med familien, og tager de den også med på toilettet.

På baggrund af svarene bliver de ansatte inddelt i rød, gul eller grøn kategori, alt efter om der ifølge kriterierne i screeningen er vaner, der kan være med til at give stress. Hele forløbet er frivilligt og anonymt.

Efterfølgende bliver de ansatte tilbudt hjælp til at ændre de dårlige vaner i et - digitalt - forløb.

- Måske er det på hjemmefronten. Kunne jeg opstille nogle rammer for mig selv, om at jeg lader min telefon ligge i tasken derhjemme.

- Så kan jeg aktivt tage den frem, hvis jeg skal bruge den, men jeg har den ikke bare liggende ved siden af mig hele tiden, siger Rikke Bay Haaber.

For PFA som arbejdsgiver handler det i bund og grund også om at skabe en mere effektiv arbejdsplads.

- Men når individer trives, bliver de også mere produktive og nærværende i de opgaver, de skal løse, siger hun.

Hun afviser, at PFA i stedet burde lave regler for, at der ikke må tjekkes Facebook i arbejdstiden eller svares på arbejdsmail hjemmefra.

- Sådan fungerer arbejdslivet ikke i dag. Vi vil hellere arbejde med den enkeltes digitale vaner.

På sigt er det meningen, at andre virksomheder kan overtage modellen fra PFA. Den er også tilgængelig for selskabets virksomhedskunder, hvoraf flere allerede er interesserede.

Hos fagforeningen HK Privat advarer næstformand Marianne Vind mod at overføre ansvaret for stress til den enkelte medarbejders vaner.

- For det er en for letkøbt løsning. Når en medarbejder bliver ramt af stress, så er det ofte et symptom på, at der er noget galt med kulturen på arbejdspladsen.

- Men derfor kan det kan sagtens være gavnligt at skabe opmærksomhed om de digitale vaner, siger hun.