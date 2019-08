Apple retter digital hjælper til efter afsløring af aflytning

Brugere af Apples produkter skal nu selv sige god for, at samtaler med Siri bliver optaget og brugt.

Apple ændrer indstillingerne på den digitale assistent Siri, så samtaler med brugere ikke længere automatisk bliver gemt.

Det oplyser den amerikanske techgigant i en pressemeddelelse.

For nylig har det været fremme, at firmaer hyret af Apple og Google har aflyttet og udskrevet lydfiler fra telefoner og højttalere.

Brugerne af Siri vil dog have mulighed for at sige ja til, at Apple må bruge optagelserne for at hjælpe med forbedre produktet.

Apple varsler desuden, at det fremover kun er selskabets ansatte, som kan tilgå optagelserne - hvis brugerne vel at mærke har sagt ja.

Siri er en digital hjælper, som er installeret i blandt andet telefoner og højttalere. Google har et lignende produkt kaldet Google Assistent.

Man kan tale til dem og spørge om alt fra klokken til en vejrudsigt. Siri svarer igen med en robotstemme.

- Vores mål med Siri er at give den bedste oplevelse for vores kunder og samtidig beskytte deres privatliv, skriver Apple i pressemeddelelsen.