Apple kæmper med faldende iPhone-salg

Elektronikgiganten Apple er i strid modvind. Det viser regnskabet for første kvartal.

Apple, der laver de kendte iPhones, bærbare computere og tablets, måtte 2. januar nedjustere sine forventninger til indtjeningen for første gang i 15 år i en chokerende meddelelse for aktiemarkedet.

Salget er udfordret at USA's handelskrig med Kina og en generel opbremsning. Nedjustering bekræftes tirsdag af regnskabet, der byder på uvant tilbagegang for Apple.

Regnskabet dækker selskabets første kvartal, der sluttede med december.

- Mens det var skuffende, at vi ikke levede op til vores forventninger, så styrer vi Apple på langt sigt og dette kvartals resultater viser, at den underliggende styrke i vores forretning er stor, skriver administrerende direktør Tim Cook i regnskabet.

Ganske som advaret i starten af januar bød regnskabet på tilbagegang. Omsætningen landede på 84,3 milliarder dollar - 551 milliarder kroner - et fald på fem procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Omsætningen fra iPhones faldt med 15 procent år til år til 52 milliarder dollar. Det er den altafgørende årsag til den samlede tilbagegang.

Til gengæld gik det frem for både computere og iPads, som der blev solgt for henholdsvis 7,4 og 6,7 milliarder dollar af.

Al fokus er dog på divisionen "Services", der dækker tjenester som Apple Store, iTunes, iCloud, Apple Pay og så videre. Det er forventet, at det er her, at Apple skal finde fremtidens fremgang.

- Antallet af aktive enheder nåede rekord i kvartalet med 1,4 milliarder. Det er et stærkt bevis på tilfredsheden og loyaliteten hos vores kunder, og det driver vores "Services"-forretning til nye højder, skriver Tim Cook i regnskabet.

"Services" solgte for 10,9 milliarder dollar i kvartalet, en vækst på 19 procent.

Nettoresultatet faldt en smule, men Apple kunne stadig sætte 20 milliarder dollar - 131 milliarder kroner - i banken oven på kvartalet mod 20,1 milliarder dollar i samme periode sidste år.

Apples finansdirektør skriver i regnskabet, at kontantbeholdningen lyder på 130 milliarder dollar - 850 milliarder kroner. Det svarer til hele Novo Nordisk og Danske Banks' samlede markedsværdi.