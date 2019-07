Appetit på 5G-netværk trækker Nokias salg op

Den finske virksomhed Nokia havde fremgang i første halvdel af 2019, hvor stigende efterspørgsel på at bygge nye mobilnetværk verden over trak op.

Nokia skriver i sit regnskab, at der er stor interesse for 5G-netværk.

5G er den nyeste generation af mobilnetværk, som skal afløse 4G-netværket og blandt andet give langt højere hastigheder end tidligere.

Nokias salg steg med fem procent i første halvdel af 2019 til 80 milliarder kroner.

Nokia fortæller, at det har styrket sin position på markedet for 5G-netværk i 2019. Det har nu 45 aftaler på plads om 5G og ni netværk i luften.

De seneste aftaler tæller blandt andet det japanske teleselskab Softbank og Zain Saudi Arabia.

I Danmark har Nokia leveret udstyr til Telia og Telenors fælles 5G-net. Det begyndte for nylig de første test.

Nokia er sammen med kinesiske Huawei og svenske Ericsson blandt de koncerner, der magter opgaven med opbygge de store 5G-netværk.

Flere analytikere vurderer ifølge Reuters, at de to nordiske selskaber vil kunne drage fordel af, at USA har beskyldt Huawei for at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Huawei har afvist beskyldningerne og sagt, at der ikke er nogen beviser.

Nokia var for år tilbage verdens største producent af klassiske mobiltelefoner.

Men da smartphones begyndte at tager over, kollapsede selskabets mobilsalg.

Nokia er dog genopstået som mobilmærke, men det er selskabet HMD Global, der ejer rettighederne til at producere og sælge telefonerne.

HMD Global er baseret i Finland og er drevet af tidligere ansatte i Nokia.