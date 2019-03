Antallet af solgte lejligheder er på laveste niveau i fem år

Der er ikke længere så meget fart på markedet for lejligheder, hvor antallet af handler i årets første to måneder har været på det laveste niveau i fem år.

I januar og februar er der blevet solgt 2589 lejligheder på landsplan, hvilket er et fald på 15 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser en opgørelse fra boligsiden.dk.

Antallet af handler er det laveste siden 2014. Det er særligt i København, at aktiviteten er på et lavere blus end tidligere.

Der blev handlet 951 lejligheder i januar og februar, hvilket er 25 procent mindre end i samme periode året før.

I København skal man tilbage til 2013 for at finde et lavere antal handler i årets første to måneder.

Ifølge boligøkonom Birgit Daetz fra boligsiden.dk hænger udviklingen sammen med, at priserne på ejerlejligheder frem til 2018 har været stærkt stigende.

Samtidig blev reglerne for at låne til en bolig skærpet sidste år. Det har blandt andet betydet, at boligkøbere med en høj gæld ikke kan få realkreditlån med kort løbetid og afdragsfrihed.

Det har samlet luget ud i feltet af boligkøbere.

- Der er ingen tvivl om, at de lånestramninger, som det offentlige har lavet de senere år, selvfølgelig har haft stor betydning for den handelsaktivitet, vi ser nu.

- Man har også set kæmpe prisstigninger på lejligheder i København, og det har også kølnet interessen for en lejlighed i København, siger Birgit Daetz.

Det er især de allerstørste lejligheder med over fire værelser, hvor salget går mere trægt end tidligere.

- Årsagen skal blandt andet findes i det høje prisniveau for disse lejligheder, der typisk koster 5-5,5 millioner kroner.

- Så er der mange, der tænker, at man måske skal kigge længere ud. Måske kan alternativet være et lille hus med have lidt uden for København, siger Birgit Daetz.