Antallet af offentligt forsørgede faldt i tredje kvartal til 698.500. Det er et fald på 1,1 procent eksklusive SU-modtagere, skriver Danmarks Statistik.

I tal er faldet på 8000, skriver statistikerne.

- Antallet af offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere toppede i første kvartal 2010 og er siden da faldet støt med i alt 145.800.

- Det seneste kvartal er antallet af SU-modtagere faldet med 2900 til 321.700 i tredje kvartal, skriver Danmarks Statistik.

Udviklingen glæder økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille:

- I tredje kvartal 2018 kom tallet under 700.000 - for første gang i mere end 30 år.

- Rekordhøj beskæftigelse og færre på offentlig forsørgelse er en virkelig positiv udvikling. Ikke kun for Danmark, men særligt for de personer, der nu har fået mulighed for at tage aktiv del i arbejdsfællesskabet. Vi skal videre ad den vej, skriver ministeren i en skriftlig kommentar.

Ser man nærmere på tallene er antallet af nettoledige - personer på dagpenge eller kontanthjælp - faldet med 7,1 procent i tredje kvartal 2018 sammenlignet med samme periode i 2017 til 86.001.

Antallet er personer på førtidspension, efterløn eller fleksydelse er også faldet. Her med 6,2 procent sammenlignet med 2017 til 248.824.

- På trods af forlydender om at det ikke har været til at skaffe arbejdskraft, er beskæftigelsen det seneste år vokset med mere end 50.000 personer.

- Vi ramte ikke muren i 2018, og det skal vi glæde os over. Samtidig har opsvinget åbnet døre for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Antallet af overførselsmodtagere fortsætter med at falde og har ikke været lavere de sidste 20 år, skriver cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted om udviklingen.

Fra den liberale tænketank Cepos peger man på, at årsagen til faldet i høj grad også er "reformer af efterløn, kontanthjælp, dagpenge med videre".

- Rigtig mange har skiftet en overførselsindkomst ud med en løncheck. skriver cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.