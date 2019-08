Antallet af ledige ændrede sig stort set ikke i juli

Antallet af ledige har stort set ikke ændret sig i juli, viser Danmarks Statistiks tal. Ledighedsprocenten er dermed stadig på 3,8 procent af arbejdsstyrken.

Stilstanden i juli kommer, efter at der i juni var en lille stigning i antallet af ledige. Men i grove træk har der ikke været megen bevægelse i hverken ledighedskøen eller beskæftigelsen sommeren over.

Efter en konstant stigning i antallet af beskæftigede siden 2013 var der i maj og juni tæt på stilstand i antallet af beskæftigede. Den samme stilstand ser ud til at gælde ledighedskøen.

Når Danmarks Statistik måler bruttoledigheden er det baseret på registertal over, hvor mange 16-64-årige, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse - selv om de betragtes som jobparate.

Dermed består gruppen af nettoledige og personer i aktivering. Gruppen opgøres i fuldtidspersoner.

Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted bekræfter de nye tal fornemmelse af, at den danske jobfest som minimum tager en puster.

- I øjeblikket er der ikke meget jobfest over det danske arbejdsmarked. Arbejdsløsheden flytter sig stort set ikke, og beskæftigelsesfremgangen er bremset kraftigt op, skriver han i en analyse.

- Brexit og handelskrig kan sætte en stopper for den positive udvikling, vi har set de sidste seks år, hvor de svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet er kommet bedre med.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad peger dog på, at der set over de sidste seks år er sket en stigning i beskæftigelsen, samtidig med at ledigheden har været konstant.

- Beskæftigelsen er i årets første seks måneder steget med 17.000 personer. Når ledigheden ikke rører sig ud af stedet, skyldes det, at arbejdsstyrken vokser markant, skriver han i en analyse.