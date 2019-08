Ansatte hos Riwal træner hver dag i frokostpausen

- Ole Henriksen, kendt som cremekongen, har jeg inviteret med til mit event i oktober, hvor jeg vil forsøge at lave 5554 armbøjninger på otte timer. I den forbindelse laver jeg en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Jeg ved, at Ole hver morgen står op og begynder dagen med flere hundrede armbøjninger, så derfor håber jeg, han har lyst til at deltage i mit event ved at lave armbøjninger sammen med mig, siger Henning Duvander Iversen.

For Henning er den daglige middagstræning også med til at holde ham skarp til den indsamling, han har tænkt sig at lave til fordel for Kræftens Bekæmpelse engang i oktober.

- Vi giver samtidig de andre kollegaer muligheden for at møde frem hver dag i træningslokalet her på Riwal, hvor vi så alle kan træne sammen. Indtil videre er vi seks til otte mand, der mødes klokken 12 hver dag og træner sammen i 25 minutter. Det bliver altså til mange minutter på et år og giver alle, der er med, en meget bedre energi til arbejdet resten af dagen, siger Henning Duvander Iversen.

I de sidste 16 år, mens de arbejdede på Lindø, havde de to stærke mænd trænet sammen hver eneste dag i deres frokostpause. Så da Henning bliver ansat som smed hos Riwal tilbage i marts, og igen blev kollega med Søren Jensen, så beslutter de sig for at genoptage traditionen med at træne 25 minutter hver eneste dag i frokostpausen.

ODENSE: Smedene Henning Duvander Iversen og Søren Jensen er igen samlet på den samme arbejdsplads Riwal Danmark, P. L. Brandts Allé 1. For otte år siden skiltes deres veje, efter at de havde arbejdet sammen på Lindø Værftet i 21 år.

Forskellige træningsmål

Men der er også deltagere på Riwal Danmark-træningsholdet, som har ambitioner med træningen. Søren Jensen skal træne sig op til at kunne lave 101 mavehjuls-gentagelser på under fire minutter.

- Jeg brugte i starten over otte minutter på at nå 101 gentagelser. Min seneste rekord lyder nu på fem minutter og fire sekunder, så jeg er godt på vej, siger Søren Jensen.

Kirstine Husted meldte sig til træningen, fordi hun ønskede at tabe sig og komme i bedre form.

- Jeg er imponeret over, hvor fedt det er at træne hver eneste dag i 25 minutter sammen med mine kollegaer. Det er med til at bringe mig i meget bedre form både fysisk og mentalt. Jeg kan ligefrem glæde mig over at skulle på arbejde alene af den grund, at jeg glæder mig til de 25 minutters træning. Jeg har siden vi startede i marts tabt mig 10 kilo, og jeg kan mærke, at træningen har været med til at gøre mig til en bedre golfspiller også. Jeg er kommet i klart bedre fysisk form, end jeg nogensinde har været i, siger Kirstine Husted.

Simon Jørgensen er også en del af holdet. Han har tabt sig 15 kilo og ønsker nu at komme i bedre form og få bygget lidt muskler på kroppen.

Det samme gælder Trine Salskov. Hun vil også i bedre fysisk form og har indtil nu tabt sig otte kilo.

- Jeg får rigtig meget ud af den daglige træning, men jeg kom med på en noget mærkelig måde. Jeg blev spurgt, om jeg ville træne med, og da jeg ikke havde sagt nej otte minutter senere, så fik jeg at vide, at nu var jeg en del af træningsholdet hos Riwal. Og dukkede jeg ikke op, så ville det koste mig 2500 kroner at blive meldt ud. Så jeg bliver jo nødt til at møde op, smiler Trine Salskov.