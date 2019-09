Anlægsgartner får fødekæde til at vokse

Hos Birkely Anlægsgartner kan de mærke, at det er svært at skaffe faglært arbejdskraft og for at sikre fødekæden i branchen, har Birkely som regel flere lærlinge, end virksomheden er normeret til.

Derfor har han også erkendt, at det er nødvendigt selv at bidrage til at løse problemet med at skaffe kvalificerede folk.

- For 10 år siden troede vi, at det var vigtigt at have maskineriet i orden, men det er det ikke længere, for det kan vi leje os frem til, og det er ikke noget problem. Nej, det er medarbejderne, der er vores vigtigste ressource. Det er det helt sikkert, slår Jesper Birkely fast.

- Det er et problem, vi alle sammen har for tiden. Gode medarbejdere kan vi altid bruge. En god faglært medarbejder, om det så er til grøn og planter eller til grå og belægning, mand eller kvinde. Vi kan altid bruge gode folk, siger Jesper Birkely, der grundlagde virksomheden i 1991.

Det ræsonnement er de nået frem til hos Birkely Anlægsgartner, som i stigende grad mærker, at det er svært at skaffe faglært arbejdskraft.

Man sørger for selv at bidrage til fødekæden.

Vi har typisk fire eller fem lærlinge, for vi er begyndt at have tanken om, at hvis vi ikke kan finde de gode faglærte folk, må vi selv udklække dem.

Munke Mose Park midt i Odense er et nyt lejlighedskompleks i de bygninger, hvor der tidligere har været teknisk skole. Bygningerne er i dag ejet af Tasfo Selskaberne, og de første lejligheder var klar til indflytning i marts i år. Birkely Anlægsgartner står for belægning uden for komplekset.

Medarbejdere får fokus

John Møller Pedersen, der er afdelingschef og HR-ansvarlig, som beskæftiger sig med belægning, fortæller, at Birkely Anlægsgartner er normeret til at have tre lærlinge.

- Men vi har typisk fire eller fem, for vi er begyndt at have tanken om, at hvis vi ikke kan finde de gode faglærte folk, må vi selv udklække dem. Det vil sige, at hvis der kommer den rigtige kandidat, tager vi også gerne den sjette ind, siger John Møller Pedersen, som fortæller, at ud over den høje andel af lærlinge, så er der meget fokus på at holde på de faglærte medarbejdere.

- Medarbejderne får mere og mere fokus. Meget mere fokus end for bare tre år siden. Både i forhold til rekruttering og fastholdelse. Blandt andet med jule- og sommerfester, køre gocart eller at få fodboldbilletter til OB. Der sker noget næsten hver måned, og vi laver rigtig meget, for at de skal synes, det er fedt at være ansat, og at det ikke bare er en arbejdsplads, siger John Møller Pedersen, som dog erkender, at der ikke bliver gjort meget brug af de forskellige tilbud.

- Men det handler meget om at sende et signal, forklarer han.

En anden ting, der er vigtig hos Birkely Anlægsgartner, er, at afstanden mellem personalet på kontoret på Åløkkevej ved Aunslev og gartnerne, der kører ud til kunderne, hele tiden skal minimeres.