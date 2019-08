Analytiker: Gebyrskandale hjælper ikke Danske Banks image

At Danske Bank med åbne øjne har givet kunder tab for at tjene penge, giver nye skrammer til bankens image.

I 2017 valgte Danske Bank at hæve gebyrerne for sine kunder til investeringsproduktet Flexinvest Fri. Det selv om banken vidste, at mindst 65.000 kunder dermed risikerede at tabe penge. Gebyret blev indført for at fastholde indtjeningen til banken selv.

Det viser en aktindsigt foretaget af Ritzau Finans i Finanstilsynets udkast til påbud i sagen. Detaljerne i sagen gør ikke Danske Banks image, der allerede er hårdt medtaget efter den store hvidvasksag, bedre, vurderer analytiker.

- Hvidvasksagen var nok lidt mere ude i horisonten for kunderne, fordi det var noget, der hovedsageligt foregik i Estland.

- Med gebyrskandalen er kunderne blevet ramt mere direkte på pengepungen. Så på den måde føles det nok mere voldsomt, fordi de i et eller omfang har følt sig snydt.

- Det kan ramme yderligere på bankens i forvejen pressede image, siger Danske Bank-analytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen oven på nyheden.

Siden hvidvasksagen, hvor Danske Bank blev brugt til at hvidvaske op mod 1500 milliarder kroner via sin estiske filial, har bankens image lidt et stort knæk.

En lang række direktører er tiltalt af Bagmandspolitiet, den tidligere ledelse er erstattet og banken er fortsat i mange landes og myndighedernes søgelys i forhold til bøder.

Det har givet en stor kundeflugt. Danske Bank selv fokuserer på de kunder, der har deres NemKonto i banken. Dem blev der 11.000 færre af i 2018, hvor hvidvasksagen for alvor kom for dagens lys, efter at Berlingske Business havde gravet den frem.

I første halvår 2019 forlod yderligere 13.600 Nemkonto-kunder banken, og Danske Bank har altså mistet 24.600 NemKonto-kunder, siden sagen kom frem.

- De seneste tendenser er, at kundeflugten har været aftagende. Jeg tror ikke, at gebyrsagen får så store konsekvenser. Danske Bank har også fyret de ansvarlig og kompenseret kunderne, siger Mikkel Emil Jensen.