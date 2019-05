Analytiker: For mange skibe i søen gør livet surt for Mærsk

Selv om Mærsk er kommet bedre fra start i 2019 end sidste år, er transportkæmpens resultater fortsat presset af et udfordrende marked, hvor der er intens kamp om at flytte varer på tværs af verdenshavene.

Sådan lyder det fra Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet på bagkant af Mærsks regnskab for første kvartal.

Tallene viser et minus på omkring 700 millioner kroner. Det er dog en forbedring fra et underskud på 2,1 milliard kroner året før.

- Mærsk leverer en vare inden for den gren af transport, hvor det er sværest at tjene penge.

- Omkostningerne er relativt store, og indtægterne bliver presset af for lave fragtrater (priser på at fragte varer, red.), og det gør det svært at få overskud, siger Per Hansen.

Han påpeger, at Mærsk opererer i et marked, der er præget af stor konkurrence mellem rederierne, og hvor det selv i gode tider i verdensøkonomien har været svært at tjene penge.

- Udviklingen i den globale økonomi er afgørende for, at der er noget at sejle med. Det er den ene side af sagen.

- Men den anden side af sagen er, at der er for meget kapacitet (for mange skibe, red.) til en for lille mængde varer.

- Det lider priserne under, og det er den helt store årsag til, at Mærsks indtjening er for lav og skuffende, siger Per Hansen.

Mærsk har varslet, at det i fremtiden vil forsøge at tjene flere penge på alt det, der ikke er selve fragten fra a til b.

Det kan være alt fra at stå for at arrangere, at varerne bliver kørt helt ud til kundens adresse, opbevaring, lånefinansiering af kunders transport eller at drive lagre på vegne af virksomheder.

Den del er mindre følsom for udviklingen i verdensøkonomi og konkurrencen med de andre rederier.

Mærsk-direktør Søren Skou siger i en kommentar til regnskabet, at den del af forretningen er gået frem i første kvartal, men at tempoet skal op i resten af 2019.

Hos Sydbank blåstempler aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen Mærsks regnskab trods enkelte mislyde.

- Mærsk er kommet godkendt fra start i første kvartal, når man kigger på det samlet set.

- Mærsk har dog lidt lavere aktiviteter på nogle af ruterne, som man sejler på, og det gør, at omkostningerne er lidt højere end forventet, og det sætter sig i indtjeningen, siger Mikkel Emil Jensen.