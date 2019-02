Analyse: Her er Arla Foods' tre store problemer

1) Brexit

Arla Foods driver Storbritanniens største mejerivirksomhed og har en stor eksport fra kontinentet til Storbritannien.

Samtidig er masser af britiske landmænd medejere af Arla, så koncernen er godt og grundigt flettet sammen på kryds og tværs af Nordeuropa. Storbritanniens udtræden af EU, brexit, er derfor en meget kompliceret affære for Arla Foods, uanset hvordan forhandlingerne mellem Storbritannien og EU ender.

Det har derfor været hektiske to år, der snart er gået siden det overraskende afstemningsresultat om briternes farvel til EU. Undervejs har Arla Foods, som en af de helt store fødevarevirksomheder i Storbritannien, haft sine lobbyister på hårdt arbejde for at påvirke den britiske regering og det politiske miljø i London og Bruxelles. Som bekendt uden resultat.

Et stort fald i pundkursen, udløst af brexit, har allerede kostet dyrt. En brexit uden en frihandelsaftale vil åbne en ny virkelighed for Arla Foods med nye afgifter og toldsatser og trafikkaos i havnebyerne. Eneste lyspunkt er, at Arla trods alt er så selvkørende inden for Storbritanniens grænser, og de britiske landmænd og mejerier vil fortsat forsyne de britiske forbrugere med mælkeprodukter - brexit eller ej.