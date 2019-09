Amigo bygget med hjælp fra lokal leverandør

De havde stort set lagt sig fast på en leverandør efter samtaler med 11 forskellige underleverandører i branchen, men så lod direktør i Kobots, tømrer og iværksætter Peter Hartvigsen, sig overtale til at tage endnu et firma ind til en snak.

- Vi var i dialog med stort set alle de førende på markedet, men så foreslog en af vores nyansatte ingeniører B&R Automation, som viste sig at være klart den bedste af mulighederne, siger han.

For at være i stand til at realisere en ambitiøs plan om at starte serieproduktion og sælge op mod 400 Amigo-robotter næste år, har det været afgørende at få den rigtige underleverandør på plads.

Det handler både om knowhow og de løsningsforslag, som B&R har haft til elektronikken til Amigo, fortæller Hartvigsen. Han har især været optaget af, at skærerobotten skulle være særdeles mobil, let at bruge og tilpas hårdfør til at tage mange knubs på en byggeplads.

- B&R kunne levere det, som vi havde kigget efter. En teknologi, der kan betjenes af den almindelige bruger. Amigo-robotten skal også kunne holde til noget, når den skal ud og ind af varebiler i både kulde og varme ude på byggepladserne, siger Peter Hartvigsen.