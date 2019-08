Amerikaner i fynsk robotlære: - Jeg skal til at cykle hjemme i Boston

I 10 uger havde robotvirksomheden Odico besøg af den 18-årige ingeniørstuderende Jay Hesslink fra det berømte MIT ved Boston i USA. Han hjalp med på udviklingen af en app og var samtidigt med til at skabe kontakt til et af de vigtigste robotområder i USA, lyder det fra direktøren.

- Jeg har arbejdet med på et ph.d-projekt om at bruge robotteknologi til at skære træ til. Vi har udviklet på en app, som kan sikre at udskæringerne bliver lavet korrekt ved hjælpe af augmented reality, hvor du med en ipad får en robot til at skære ud til sammenføjninger helt korrekt, så vinkler og mål passer, siger han.

Den 18-årige amerikaner studerer på det verdensberømte tech-universitet MIT lidt uden for Boston, men de seneste uger har han altså tilbragt i Odense.

18-årige Jay Hesslink er på vej ud af døren - bogstaveligt talt - hos robotvirksomheden Odico. Det er hans sidste dag efter et 10 ugers ophold i Odense og Danmark, hvor han igennem Dansk Industri er del af et hold på 10 studerende fra USA, som har været på udveksling hos en række danske virksomheder.

- Jeg har skal helt sikkert have en cykel, når jeg kommer hjem til Boston.

Med på roholdet

Han løfter en ipad og tænder den app, han har været med til at skrive koden til.

- Jeg kendte ikke til kode-sproget på forhånd, så jeg havde en meget stejl indlæringskurve, griner han.

Nu venter nogle dage i Danmark med mor og far, som er på vej til København fra Boston, før han vender hjem til Massachusetts.

For Odico-direktør Anders Bundsgaard har det været en stor oplevelse at få den amerikanske studerende ind henover sommeren.

- Vi har en meget stor spredning aldersmæssigt i forvejen, og vi ynder at bruge studerende i huset, men han har virkelig givet et amerikansk friskt pust og kommet med masser af energi, siger han og understreger, at det også giver en indgang til MIT og hele området omkring Boston.

- Vi har fået en adgang til MIT og en indgang til det område, som ville være oplagt for os, hvis vi på et tidspunkt skal overveje at etablere os i USA, siger han.