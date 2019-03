Topcheferne i de store børsnoterede danske virksomheder kunne i 2018 glæde sig over en gennemsnitlig lønstigning på omkring 16 procent. I medicovirksomheden Ambu er topchef Lars Marchers løn på et enkelt år steget 6,6 millioner kroner, hvilket svarer til en fremgang på 55 procent. Ambu-topchefen vil ikke at forholde sig til, om hans milliongage er rimelig.