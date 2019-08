Altingets direktør fyret og fratræder straks

Koncernchef i Altinget Per Mikael Jensen er blevet afskediget og fratræder straks, skriver Altinget.

Det skyldes, at bestyrelsen vil føre ny strategi for virksomheden og derfor mener, at der er brug for en anden profil i direktørstolen.

Altingets ejer og bestyrelsesformand, Rasmus Nielsen, takker Per Mikael Jensen for indsatsen gennem de første to år som formand og siden to år som koncernchef.

- Siden Per Mikael Jensen blev formand i marts 2015 og direktør i juli 2017, har vi oplevet betydelig vækst i omsætning og selskabets kendskabsgrad og værdi. Det vil jeg gerne sig ham stor tak for, siger han.

Per Mikael Jensen er uddannet journalist ved Danmarks Journalisthøjskole og har stået i spidsen for flere medier i sit mangeårige virke.

Før han bestred posten som koncernchef og administrerende direktør i medievirksomheden Altinget og Mandag Morgen, var han administrerende direktør i medievirksomheden Metro International og før det administrerende direktør i TV2 Danmark.

Bestyrelsen har sat gang i en proces for eksternt at finde en ny administrerende direktør, lyder det.

Det er forventningen, at bestyrelsen kan udnævne en ny direktør til efteråret.

Indtil da udgøres ledelsen af Rasmus Nielsen som bestyrelsesformand, økonomidirektør Rune Vinther Jensen, der konstitueres som direktør, og ansvarshavende chefredaktør Jakob Nielsen.

Ud over afskedigelsen af Per Mikael Jensen slanker mediet også ledelsen.

Altingets kommercielle direktør, Ricky Thomsen, fratræder sin stilling, fordi den bliver nedlagt i forbindelse med direktørskiftet. Koncernens nye direktør får det fulde kommercielle ansvar.