Alexander Lacik bliver ny topchef i Pandora

Det bliver Alexander Lacik, der skal stå i spidsen for smykkeselskabet Pandora, fremgår det af en meddelelse fra fondsbørsen torsdag eftermiddag.

Han skal overtage stillingen efter fyringen af Anders Colding Friis i august sidste år. Alexander Lacik tiltræder sin nye stilling hurtigst muligt, skriver Ritzau Finans.

Lacik kommer fra en stilling som administrerende direktør hos Britax, der blandt andet producerer og sælger autostole til børn.

Han blev forfremmet til topchef hos Britax i september sidste år og nåede dermed ikke at sidde længe på den post.

Før forfremmelsen var han kommerciel direktør hos Britax, og han har også tidligere været ansat hos Reckitt Benckiser og Procter & Gamble.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har formået at tiltrække Alexander Lacik som Pandoras nye CEO. Han er et perfekt match til vores strategiske retning og vil også være en stærk kapacitet til at føre Programme Now ud i livet, siger Peder Tuborgh, der er bestyrelsesformand hos Pandora.

- Alexander excellerer i markedsføring og branding og har gennem sin karriere vist, at han er en fremragende og meget effektiv leder. Han har de helt rigtige evner og erfaring til at forny Pandoras brand.

I meddelelsen fortæller Alexander Lacik også, at han ser frem til at arbejde med Pandoras nye strategi, der blev annonceret i november sidste år.

- Jeg ser frem til at arbejde videre med det nuværende strategiske fokus på at tilføre ny energi til brandet og genskabe væksten. Det er discipliner, som jeg er særligt optaget af, og jeg ser frem til at starte arbejdet og hjælpe ledelsesteamet med at gennemføre Programme Now, siger Alexander Lacik.

Smykkeselskabet har været gennem et turbulent år. To gange har selskabet måttet nedjustere forventningerne. Dertil kom fyringen af administrerende direktør Anders Colding Friis.

En stor spareplan har betydet, at 700 ansatte i Thailand er blevet fyret.

Pandora solgte i 2018 for 22,8 milliarder kroner. Det var på niveau med året før, men langt fra tidligere tiders høje vækstrater.

Aktionærerne har måttet se aktiekursen blive slagtet, og resultaterne for 2018 er også blevet betegnet som skuffende af Pandora selv.

Selv om væksten stod stille hos Pandora, tjente selskabet alligevel omkring fem milliarder kroner det seneste år.

Det var et fald på omkring 700 millioner kroner sammenlignet med 2017.