Aktionærer strømmer til: Afgørende møde for Totalbanken

Opdateret klokken 19.55 med uddrag af beretningen.

På forhånd har der været spænding om flere kontroversielle forslag på Totalbankens generalforsamling, der på grund af mange forhåndstilmeldinger er blevet flyttet fra bankens eget mødelokale til en hal i det nærliggende Aarup Fritidscenter. 170 aktionærer havde tilmeldt sig mødet på forhånd.

Tirsdag eftermiddag blev stemmeretten taget fra en række storaktionærer, og dermed er der ikke længere lige så stor mulighed for at få forslagene vedtaget. Men de står stadig på dagsordenen og teoretisk set kan de stadig blive til virkelighed.

Men før generalforsamlingens start troede Heine Delbing, Odense, der har stillet et afgørende forslag, ikke selv på, at det bliver vedtaget.

- Det er nok ligemeget hvad jeg siger, forslaget vil sikkert blive stemt ned. Men forhåbentlig vil det demonstrere, at man bruger metoder, der minder om Sovjettidens for at få sin vilje, siger Heine Delbing.

Han henviser til, at Finanstilsynet har fjernet stemmeretten for aktionærer med 37 procent af aktierne. Ifølge Heine Delbing og andre oprørske aktionærers mening er det udelukkende sket for at forhindre dem i at udøve deres demokratiske ret som aktionærer i banken.

Bestyrelsesformand Poul Fischer, Aarup, holdt sig fuldstændig fra dette emne i sin beretning, der stort set kun drejede sig om bankens resultater og andre økonomiske emner.

- Vi har fået et godt resultat, vi får mange nye kunder og udlånene stiger. Det kan vi godt være tilfredse med, sagde Poul Fischer.

Til allersidst lagde han dog en personlig hilsen ind til forsamlingen, da beretningen var hans sidste efter 27 år i bestyrelsen, som han forlader på grund af aldersbegrænsingen i vedtægterne.

- Tak til aktionærerne for opbakning gennem de seneste 27 år. Det har været en fornøjelse at arbejde for jer, sluttede Poul Fischer sin sidste beretning.

