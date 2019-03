Aktieuro trækker Lego-ejer ned

Legos gode regnskab sikrer et stort overskud til Kirk Kristiansen-familiens pengetank Kirkbi, som til gengæld tabte penge på mange af sine øvrige investeringer rundt i verden. Direktør er forsigtig i 2019

Mange pensionsopsparinger fik et ordentligt hug i 2018, og det samme skete for investeringerne i en af landets største private pengetanke, Kirkbi i Billund. Virksomheden er ejet af Lego-familien Kirk Kristiansen og har til opgave at få familiens formue til at vokse, men det var svært sidste år. Hvor Kirkbis investeringer året før havde et afkast på fire milliarder kroner, led investeringerne sidste år et tab på 900 millioner kroner. - Kirkbis investeringsaktivitet var påvirket af de meget betydelige aktiekursfald i slutningen af året, og det medførte, at vi kom ud af 2018 med et negativt afkast, siger Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør i Kirkbi. Kirkbi ejer dog først og fremmest 75 procent af Lego-koncernen, og det garanterer et solidt overskud. Netop Lego er den vigtigste årsag til, at Kirkbi sidste år fik et samlet overskud på 8,7 milliarder kroner efter skat. Året før var overskuddet på 12,7 milliarder kroner. Det er et meget betydeligt faldt i overskuddet, og alligevel betegnes resultatet som "tilfredsstillende". Hvordan kan det være? - Når du har en investeringsportefølje på 58 milliarder kroner, og aktiemarkederne falder 10-15-20 procent, så kan vi ikke undgå at blive påvirket, og det er vi også blevet i 2018, siger Søren Thorup Sørensen. Han vil ikke direkte sammenligne sine resultater med pensionsselskaber og andre, der tabte penge sidste år. Men når han kalder regnskabet "tilfredsstillende", har Kirkbi angiveligt klaret sig bedre end de investeringsvirksomheder, man normalt vil sammenligne sig med. - Vi er en langsigtet investor. Hvis du sammenligner med, hvad andre har kommunikeret om afkast i 2018, uanset om det er pensionskasser eller andre langsigtede investorer, så er ganske mange af dem kommet ud af 2018 med negative afkast som os, konstaterer Søren Thorup Sørensen.

Droppede Matas En anden pointe er, at hovedparten af tabene ikke er realiseret, for Kirkbi har beholdt de fleste aktier og forventer, at de på langt sigt giver gevinst. - Vi ligger ikke og sælger ud af vores portefølje, så det er bare en regnskabseffekt, siger Søren Thorup Sørensen. En undtagelse er Matas-kæden, som Kirkbi har været medejer af siden 2013. Dengang købte Kirkbi 11 procent af Matas til en kurs på 130 kroner pr. aktie, og siden blev ejerandelen forøget. Men Matas har ikke udviklet sig som ventet. Den gamle materialistkæde er presset af supermarkederne, den hurtigt voksende butikskæde Normal og internethandelen, og i januar i år kom det frem, at Kirkbi nu pludselig ikke længere var storaktionær i Matas. Hovedparten af aktierne er formentlig solgt i en periode, hvor kursen på Matas-aktier har ligget omkring 50-70 kroner. Det betyder et trecifret milliontab alene på Matas-aktier. - Matas passer ikke ind i, at vi gerne vil investere i virksomheder, hvor vi ser langsigtede muligheder for vækst og værdiskabelse. Man må bare sige, at den vækstudvikling har vi ikke oplevet i Matas, og derfor følte vi ikke, at vi var den rigtige medaktionær, siger Søren Thorup Sørensen og tilføjer: - Ja, aktiekursen er faldet betydeligt, men så har vi andre aktieposter, hvor værdierne er steget. Men isoleret set har det ikke været et positivt afkast (i Matas, red.), siger direktøren.

Købte billige aktier Kirkbi har til gengæld udnyttet de lave aktiekurser til at købe ekstra ind af aktier i selskaber, der bedre lever op til Billund-folkenes kriterier. Lego-pengene er således sendt på arbejde i virksomheder som ISS og Nilfisk samt den schweiziske koncern Landis+Gyr, der fremstiller energimålere. I disse virksomheder har Kirkbi nu ejerandele på mellem 15 og 20 procent. Udover Lego tjener Kirkbi gode penge på britiske Merlin Entertainments, der ejer Legoland-parkerne - og mange andre forlystelser - rundt i verden. Kirkbi sidder på 30 procent af Merlin, der sidste år omsatte for knap 15 milliarder kroner og tjener solide overskud. Sidste år satte Merlin gang i byggeriet af den niende Legoland-park, der åbner i New York i 2020. Samtidig er der en Legoland-park på vej i Sydkorea, der skal åbne i 2022. - Det er meget positivt for os, at Merlin fortsætter udbygningen med flere Legoland-parker, siger Søren Thorup Sørensen. Hver eneste Legoland-park styrker Lego-varemærket, og det gavner derfor også de øvrige forretninger for Kirk Kristiansen-familien. Direktøren forventer, at Kirkbi kommer styrket ud af 2019 med et forbedret resultat, men Søren Thorup Sørensen har grebet året forsigtigt an. - Det er vel fair at sige, at verden over de sidste ti år efter den sidste finanskrise har oplevet en mere eller mindre ubrudt vækst og positiv udvikling i de finansielle markeder. Vi har vel allesammen en fornemmelse af, at på et tidspunkt kommer der en afmatning. Derfor er vi meget forsigtige i vores tilgang til investeringer, siger han. Stabile afkast finder han lige nu på ejendomsmarkedet, hvor Kirkbi har investeret i store kontorhuse i København, London, München, Hamborg og den tysktalende del af Schweiz.