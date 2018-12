Aktiesparekonto med mangler

Fra nytår indføres et nyt begreb, aktiesparekonto, som blandt andet har til formål at fremme aktiekulturen. Men hvis det skal gøres effektivt, burde ordningen have set anderledes ud, mener Signe Fejerskov, der er formand for Unge Aktionærer på Fyn, som er en del af Dansk Aktionærforening.

Aktiesparekonto - ikke just et ord danskerne har lært at kende endnu på trods af, at det lige om lidt er en realitet. Med et loft på 50.000 kroner, der kan stige med 50.000 kroner om året frem mod 2022 til maksimum 200.000 kroner, er det ikke noget, der optager de fleste investorer særligt meget.

Beløbet og beløbsgrænserne er fastsat som ét stort kompromis, så det virker som om, at ikke en gang politikkerne tror på dette nye tiltag, der ellers er tiltænkt at skulle fremme aktiekulturen.

Skattemæssigt ser det som udgangspunkt fornuftigt ud med en årlig skat på 17 pct. af værdistigningerne på kontoen - også selv om man ikke har realiseret sin gevinst ved at sælge de aktier eller investeringsfonde, der er steget i værdi.

Skattesatsen på 17 pct. er bedre end den beskatning på 27 pct., som i dag bruges ved afkast på op til 52.900 kroner på aktier (2018) og endnu bedre end en på 42 pct., som aktieafkast over 52.900 beskattes med i år (det dobbelte for ægtefæller).

Der er fra tid til anden debat om, hvordan investeringskulturen herhjemme kan forbedres og understøtte væksten i samfundet. Både politikere, investorer, aktionærer og brancheorganisationer er ofte blandt debattørerne. Og der er blevet gjort opmærksom på behovet for bedre investeringsvilkår for danskerne.

Dog må det siges, at aktiesparekontoen ikke er en optimal løsning. Det ser godt ud på overfladen - der sker noget for investorerne. Men så er der beløbsgrænsen på 50.000 kroner. Den burde have været større, for forskellen på beskatningen af aktier på den nye konto og efter den gamle model er ikke stor.

Hvis vi tager det historiske, gennemsnitlige afkast på aktier - i runde tal 10 pct. årligt, så vil skatten på den nye konto være 17 pct. af 5000 kroner med en ti procents værdistigning = 850 kroner. Mens beskatningen af samme gevinst i et depot efter de bestående regler vil være 1350 kroner - altså en forskel på 500 kroner til fordel for den nye konto. Hvor du til gengæld bliver trukket, også selv om du ikke har solgt aktierne og realiseret gevinsten.

Man kan frygte, at initiativet med aktiesparekontoen vil blive brugt som argument for, at der "lige" er sket noget til fordel for investorerne, og at der så ikke behøves at ske mere her og nu.

Hvis den typiske investor er en mand på plus 60 år, virker den nye aktiesparekonto som noget, der først er interessant at bevæge sig ud i, når beløbsloftet på 200.000 kroner nås. Hvis det da overhovedet kommer til at ske. For vi kan ikke være sikre på, at det rent faktisk bliver sådan, da beløbsgrænsen skal sættes op hvert år.

Efter min mening skulle dette initiativ være solgt mere målrettet til de helt unge. En ny og uerfaren investor, som ikke helt forstår skatten, og som er lidt mere forsigtig i forhold til, hvor mange penge der skal investeres. En mulighed, jeg selv kunne havde fundet på at benytte mig af, da jeg begyndte med at investere.

Havde man nu valgt at fremme forståelsen for aktier, investering og økonomi, så havde interessen nok været større fra de unge. Dog er dette ikke et fag på skoleskemaet og ikke en gang en del af pensum. Alligevel er det dog noget, som er essentielt i livet. Hvis man havde lært unge at tage bedre hånd om deres økonomi, havde de nok også haft en større interesse i den nye aktiesparekonto.

Den giver jo mulighed for, at du som ny på aktiemarkedet kan investere penge i aktier på en nem måde. Måden, dine gevinster bliver beskattet på, er meget simpel med færre regler og skattemodeller, og det gør det overskueligt at begynde at investere.

Kontoen burde også henvende sig til forældre, som gerne vil investere for deres børn. Det kunne være en ny måde at have en børneopsparing på, og forældre kunne bruge den som dåbs- eller konfirmationsgave.

Normalt bliver forældre beskattet af gevinster, hvis de har købt aktier til deres børn, og aktierne har givet et højt årligt afkast. Med aktiesparekontoen er det muligt at købe aktier for op til 50.000 kroner i barnets navn, og selv om børnene får en stor fortjeneste, bliver forældrene ikke beskattet. Det åbner for, at forældre uden bekymring for egen økonomi kan lave aktieopsparing til deres børn.

Nu har jeg ikke selv børn, men tænker da, at det lyder som en god mulighed - hvis altså forældrene har interessen for at sætte sig ind i det.

Aktiesparekontoen i den form, der bliver en realitet fra nytår, bidrager i mine øjne blot til, at der er flere konti og depottyper, investorerne skal forstå og forholde sig til, flere forskellige satser for beskatning og forskellige beskatningsformer.

Det er alt sammen indviklet og besværligt, hvilket jeg på ingen måde tror kan være med til at skabe den aktiekultur, der er nævnt som målet med denne nye kontotype.

Det er unødigt at gøre det mere kompliceret end højest nødvendigt. Lad os dog gøre noget positivt ved aktiekulturen - lad det blive overskueligt. Overskueligt for såvel erfarne investorer som for dem, der skal købe deres første aktier og bare vil i gang.