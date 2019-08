Aktierne danser, når Trump tweeter

USA's præsident Donald Trump har de finansielle markeder i sin hule hånd og kan få aktierne til at falde omgående, når han varsler nye toldsatser via sin foretrukne kommunikationskanal, Twitter. Årsagen er enkel: Handelskrigen skaber usikkerhed.

I det meste af 2019 er aktierne steget, og juli var ingen undtagelse. Blandt andet sænkede USA's centralbank renten, og der var nogenlunde ro i handelskrigen mellem USA og Kina - det betød en god juli for aktierne. Men august var knap begyndt, før USA's præsident Donald Trump gik på Twitter og varslede nye toldsatser på import af varer fra Kina. Reaktionen? Omgående negative reaktioner på de finansielle markeder med faldende aktiekurser og faldende obligationsrenter.

Det er en god illustration af, hvor meget magt præsidenten har i sine fingre, når han begynder at taste løs. De efterfølgende dage bød på flere negative reaktioner, da kineserne reagerede på eskaleringen, og Trump herefter gentog beskyldningerne om, at Kina manipulerer sin valuta og holder den kunstigt lav. Men hvorfor reagerer investorerne egentlig på det?

Baggrunden er, at kilderne til aktieafkast er blevet færre med et økonomisk opsving, der over det seneste år er bremset op. En opblussende handelskrig mellem USA og Kina vil over tid have en negativ effekt på den økonomiske effekt, der ligger til grund for selskabernes indtjening og derigennem det langsigtede forventede aktieafkast. Trumps tweet berører med andre ord noget af det mest centrale i forhold til fremtidige aktieafkast givet det nuværende konjunkturbillede - derfor sælger investorerne aktier (risiko) og køber obligationer (sikkerhed).

Nok er der meget retorik i handelskrigen, som også handler om meget andet end handelsunderskud, men den vil, over tid, kunne få konsekvenser og ramme samhandlen i verden for derigennem at presse væksten ned. Først og fremmest mellem USA og Kina, men det har potentiale til at sprede sig til flere lande. Europa har gennem længere tid klaret frisag, men hvis Trump vender blikket imod vores kontinent, vil den europæiske bil- og landbrugssektor komme i fokus - to områder, der er essentielle for den europæiske eksport.

I perspektivet omkring handelsretorik og mulige konsekvenser på global samhandel og økonomisk vækst er det ikke overraskende, at investorer initialt reagerer, som de gør. Når risikoen pludselig stiger, gribes mange investorer af frygt, panik eller andre følelser og reducerer omgående porteføljerisikoen. Men med europæiske statsrenter i negativt territorium er der en løbende omkostning ved at holde disse sikre aktiver.

Historisk er man blevet kompenseret for aktierisikoen gennem et højere afkast end eksempelvis statsrenter. Netop fordi risikoen i aktier naturligt er højere. Det er også tilfældet i dag, men modsat tidligere får man ikke et lavt afkast for at have en lav risiko, man skal tværtimod betale en omkostning gennem negative renter.

Når det er sagt, skal man altså huske, at det er sjældent, at aktiemarkedet oplever langvarige perioder, hvor tingene stiger støt og roligt som eksempelvis i 2017. Fordi der ganske enkelt netop er højere risiko på aktier i form af flere udsving. Denne risiko bliver man også kompenseret for i form af højere afkast. Det er ganske naturligt, og man skal være forberedt på, at der kan komme disse udsving i aktiemarkedet, hvor man af og til ser 5-10 procents aktiekursfald - det er en del af det at være aktieinvestor.

Trumps tweets får aktierne til at danse, men i stedet for at blive grebet af den umiddelbare paniske indskydelse, bør aktieinvestoren løbende forholde sig til sin porteføljerisiko og forberede sig på, at aktiemarkedet fra tid til anden vil opleve kursfald på 5-10 procent, uanset hvilken forklaring der må blive fundet på dette. Det er det, man historisk er blevet betalt for.