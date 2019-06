Aarhus spinder guld på Nordeuropas største racefestival

For 10. gang indtog den årlige motorsportsfestival Classic Race Aarhus i Bededagsferien. Et event, der sætter Aarhus på landkortet og gavner østjysk erhvervsliv på flere fronter, ifølge direktøren bag racerløbet.

Classic Race er et tilløbsstykke for motorsportsinteresserede fra både ind- og udland.

- Classic Race er et tilløbsstykke for turister, og vi er et stærkt brand i udlandet. Vores målsætning er at være det mest professionelle, venlige og imødekommende motorsportsarrangement i verden. Noget, der blandt afspejles i den stemning og den atmosfære, vi skaber omkring løbet, som gør, at både gæster og deltagere står tilbage med et positivt indtryk af Aarhus, siger Mike Legarth.

Sydbank er en af Classic Races sponsorer, og vi ser positivt på, at løbet bidrager til at generere en øget omsætning hos en lang række østjyske virksomheder, hoteller og restaurationer både før og under eventen. Samtidig er løbet som Nordeuropas største motorsportsfestival, også med til at sætte Aarhus på landkortet og styrke byens renommé.

Ræs med hjertet

Classic Race Aarhus handler ikke blot om spændende motorsport med historiske køretøjer og opvisning med racerbiler og specialbiler. Det handler også om velgørenhed.

Alle tre dage under Classic Race Aarhus - fredag, lørdag og søndag - afvikler Classic Race Aarhus velgørenhedskørsel, hvor overskuddet går til Make-A-Wish fonden.

- Publikum til Classic Race havde igen i år mulighed for at købe sig til en tur på passagersædet ved siden af blandt andre Tom Kristensen, der gæstede løbet. Overskuddet herfra går ubeskåret til Make-A-Wish fonden, der opfylder et ønske for kritisk syge børn i Danmark, fortæller Mike Legarth.

Classic Race er selv organiseret som en velgørende fond, som støtter børns trafiksikkerhed.

De mange besøgende har med garanti fået sig en oplevelse, de sent vil glemme, og et positivt indtryk med sig hjem. Det gavner bestemt Aarhus som by og kaster omsætning af sig til både restaurationer, hoteller og de mange leverandør-virksomheder i Østjylland.

Derfor ser Sydbank stor fornuft i at støtte op om et initiativ som Classic Race, der fremmer fællesskab og er et samlingspunkt for aarhusianerne og folk fra nær og fjern.