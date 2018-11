ATP har fundet en midlertidig direktør

Mandag meddelte ATP, at direktør Christian Hyldahl har opsagt sin stilling i pensionsgiganten.

Mandag aften har man så fundet en midlertidig afløser. ATP skriver i en pressemeddelelse, at Bo Foged er udnævnt til konstitueret direktør.

47-årige Bo Foged har indtil nu siddet i stillingen som koncernfinansdirektør i ATP. Han har været en del af pensionsfonden siden 2015.

Hyldahls opsigelse kommer i kølvandet på afsløringer af en række tvivlsomme aktiehandler, som blev foretaget i Schweiz, mens Hyldahl var chef for Nordea Markets tilbage i 00'erne.

På trods af de tvivlsomme aktiehandler har Hyldahl tidligere givet udtryk for, at transaktionerne i Schweiz var helt efter bogen.

Han har dog også sagt, at han er blevet klogere efterfølgende, og at han ikke ville gøre de samme ting i dag.

I en pressemeddelelse mandag formiddag begrundede han sin opsigelse:

- Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig, siger Hyldahl.

Torben M. Andersen, der er bestyrelsesformand for ATP, udtalte mandag eftermiddag, at Hyldahl har leveret en professional og engageret indsats for pensionsfonden.

- Så er der nogle ting her, som ligger i tiden før, som har indhentet ham, og det har han taget konsekvensen af, siger Torben M. Andersen.

I ATP's pressemeddelelse udsendt mandag aften står der yderligere, at Hyldahl opsagde sin stilling lørdag. Pensionsfonden har dermed ventet to dage med offentliggørelsen af opsigelsen.