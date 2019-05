Århusianske iværksættere ryddede bordet ved prisfest

Østjylland: En håndholdt symaskine til sårbehandling, online-hjælp til at vælge bæredygtighed ud fra egne behov og intelligente Virtual Reality-fortællinger til forbrugere.

Det er idéerne bag Østjyllands bedste iværksættere anno 2019. Torsdag aften blev virksomhederne Esgaard, Eachthing og Mannd hyldet som sådan i de smukkeste omgivelser på Sostrup Slot nord for Grenaa med Business Region Aarhus - de 12 østjyske kommuner - som vært.

Opfinderne af den innovative symaskine, The Sticher, er to medicinstuderende fra Aarhus, Mads Esmann og Christine Aarenstrup Daugaard, mens produktscanneren Eachthing er skabt af Katja Meyer og Sven Philipsen - også fra Aarhus - via lige dele kunstig intelligens og brugernes egne input. Begge virksomheder fik prædikatet verdenspotentiale hæftet på sig.

Det samme gjorde det århusianske produktionsselskab Mannd, som Signe Ungermand og Maria Herholdt Engermann står bag. De mødte hinanden i Filmbyen i Aarhus og beskæftiger sig i dag med at lave VR-sansefilm som eksempelvis kan forklare vestlige forbrugere om vilkårene ved tøjproduktion i Indien.