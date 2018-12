Årets største overskud: Se hvor de fynske ansatte skaffer millioner

Nogle medarbejdere er deres vægt værd i guld. Man kunne tro, at det gjaldt for de ansatte i en række fynske virksomheder, hvor hver person skaffer millioner ind i kassen.

Der er millioner hente på hver medarbejder, hvis man rammer bolden rigtigt. Det viser Fyens.dks analyse af alle de fynske regnskaber fra 2018. I nogle af virksomhederne tjener man flere millioner pr. medarbejder, som det fremgår af listen her på siderne.

Hvis du vil se, hvem der tjener mest på Fyn alt i alt, kan du gå til denne artikel. For et par dage siden undersøgte vi også, hvem der har de største underskud, ligesom vi har fundet ud af, hvilke fynske firmaer, der taber flest penge pr. ansat (nogle af artiklerne er kun for betalende læsere).

HD Ejendomme er i særklasse i stand til at tjene godt pr. medarbejder, og det gør virksomheden til et af denne listes største comeback nogensinde. Efter årelange problemer med finanskrise, finansiering og ejerforhold er HD Ejendomme blevet solgt og kommet tilbage med fuld styrke og stort overskud - godt hjulpet på vej af den nye, svenske og meget kapitalstærke ejer, Niam. For at sætte tryk på sin genfundne storhed er ejendomsvirksomheden nået helt op på tredjepladsen på årets liste.

Samtidig er HD Ejendomme blevet en slags centrum for mange af Niams ejendomsopkøb, også selv om de rent formelt ikke er ejet af Odense-selskabet. HD Ejendommes adresse ude i sydøst er blevet hjemsted for ikke mindre end 12 nye selskaber, siden salget til Niam. Dermed ser det ud til, at de meget stærke svenskere vil bruge HD Ejendomme som en slags centrum for den store ejendomskoncerns danske aktiviteter.

(Artiklen fortsætter under grafikken)