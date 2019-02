Årelang jobjagt førte Azadeh til Lindø: - Jeg er ikke typen, der bare kan sidde hjemme

Det blev til 300 afslag, før iranske Azadeh Zare landede en læreplads hos Lindø Port of Odense i 2016. I dag er hun i fast job i industriparken og kan fortælle historien om, hvordan en i alt 12 år lang kamp for at blive integreret i Danmark er endt med sejr.

- Jeg ville ud på arbejdsmarkedet. Det handlede om min fremtid. Jeg er ikke en type, som bare kan sidde derhjemme, så jeg brugte alle mine kræfter. Det var også hårdt for min familie og mine børn, som heldigvis var meget forstående overfor, at jeg ikke kunne bruge ret meget tid på dem på det tidspunkt, siger 39-årige Azadeh Zare.

På det tidspunkt havde hun været i Danmark i ni år. Hun havde gået på sprogskole, både for egne og for offentlige midler, arbejdet som pædagogmedhjælper og uddannet sig til webintegrator. Da hun fandt ud af, at der var andre uddannelser, der lettere kunne give hende adgang til arbejdsmarkedet, sadlede hun om og begyndte forfra som teknisk designstuderende. Hun havde dog ikke forestillet sig, at hun allerede under uddannelsen ville møde så stor modstand.

- Det var meget stressende for mig. Jeg var bange for, at de syntes, jeg var irriterende, men jeg var jo nødt til at finde ud af, om der var en mulighed for mig, siger Azadeh Zare.

Gennem det halve af 2016 kørte Azadeh Zare fra Iran rundt i Odense med en blok og en kuglepen i handskerummet. Hun noterede navnene på virksomheder, hun så langs vejene, så hun kunne gå hjem og forfatte en ansøgning til dem. I Tietgenbyen bankede hun på de fleste af dørene for at spørge, om de mon havde brug for en elev. Men efter at have sendt 300 ansøgninger havde hun stadig ikke fået hul igennem til en eneste arbejdsgiver.

39-årige Azadeh Zare kom fra Iran til Danmark for 12 år siden. Her begyndte hun med at gå i sprogskole og kom efterfølgende i arbejde som pædagogmedhjælper.Hun ville gerne bruge sin fysikbachelor fra Iran, hvor hun blandt andet har undervist i gymnasiet, men hun fandt ud af, at den ikke var gyldig i Danmark, som den var. Derfor valgte hun at læse til webintegrator, men opdagede også her, at uddannelsen førte til for få jobmuligheder. Derfor skiftede hun til teknisk design-uddannelsen, som gav udfordringer i forhold til at finde praktik. Efter gennem et halvt år at have sendt omkring 300 ansøgninger, fik hun dog uddannelsesaftale hos Lindø Port of Odense. Her har hun nu fået fast arbejde i afdelingen Løft og Transport - Engineering, hvor hun blandt andet arbejder med teknisk udvikling. Hun bor i Odense sammen med sin iranske mand, der er social- og sundhedsassistent, og deres to børn på ni og tolv år.

Et 12-tal blev det til for Azadeh Zares svendeprøve, som var en 13 meter lang og 186 centimeter høj lifting beam til Lindø Port of Odense. Foto: Birgitte Carol Heiberg

12 i karakterbogen

Hun nåede flere måneder ind i skolepraktikken, som er et aktiveringstilbud til studerende uden læreplads, før hun hørte fra en virksomhed. Det var Lindø Port of Odense, som havde fået øjnene op for muligheden for at udlære tekniske designere og fandt Azadeh Zares bachelorbaggrund i fysik fra Iran interessant. Her blev hun tilbudt en uddannelsesaftale, som nu er afsluttet med, at hun har fået karakteren 12 for sin svendeprøve.

- Det har været spændende, men jeg har også brugt meget energi og fået meget hjælp. Lindøs branche (havn og industripark, red.) var helt ny for mig, og jeg har været stresset, fordi jeg hele tiden har tænkt "hvad nu, hvis jeg ikke klarer mig?", siger Azadeh Zare, der siden har fået en fastansættelse ved Lindø Port of Odense.

Det betyder, at hun nu arbejder på fuld tid med teknisk dokumentation, instruktion i forbindelse med løft og transport af store komponenter og udvikling af udstyr. Jobbet er netop kommet i stand, fordi Azadeh Zare har vist gåpåmod, fortæller hendes afdelingsleder Peter Blazejewicz.

- Hvis hun bare har to ledige sekunder, spørger hun, hvad hun nu skal lave. Jeg får aldrig fred, hvilket absolut er positivt ment. Men for mig var hendes uddannelsessituation ikke motivet for at ansætte dengang. Jeg gjorde det ikke for nogens blå øjnes skyld, men fordi jeg fik en rigtig dygtig medarbejder, siger han.