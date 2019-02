A-kasse kræver udgifter tilbagebetalt fra fyret direktør

Akademikernes A-kasse kræver, at fyret direktør betaler udgifter fra blandt andet wellness-ophold tilbage.

Akademikernes A-kasse har rejst krav om tilbagebetaling fra tidligere direktør Michael Valentin, der blev fyret i september.

Det drejer sig blandt andet om, at a-kassen vil have de penge tilbage, som den brugte på wellness-ophold til Michael Valentin i januar 2016.

Det oplyser a-kassens nye bestyrelsesformand, Thomas Damkjær Petersen, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan den fyrede direktør brugte 20.000 kroner af a-kassens midler på det pågældende wellness-ophold i Málaga, som ligger i Sydspanien.

Desuden kræver a-kassen penge tilbage for middage med vinsmagning for Michael Valentins netværk i hans hjem på Frederiksberg.

Torsdag er der i en undersøgelse blevet rettet skarp kritik af forløbet omkring fyringen af Michael Valentin.

Undersøgelsen viser, at der har været misbrug af a-kassens medlemmer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der står bag undersøgelsen, har anmeldt hændelsesforløbet til politiet.

A-kassen bliver i undersøgelsen kritiseret for at være tøvende med at give oplysninger om, hvorfor Michael Valentin blev fyret.

Det har været medvirkende til en sen afdækning af "alvorlige svigt i a-kassens administration".

Michael Valentin blev fyret i september. Det gjorde han i første omgang uden nogen forklaring.

Efterfølgende er det kommet frem, at han blandt andet skal have modtaget dyre vinrejser fra a-kassens faste leverandør, Sigurd Müller Vinhandel.

Valentin erkender sjusk. Men han afviser, at der er foregået noget kriminelt.

Akademikernes A-kasse understreger, at man arbejder på at sikre, at lignende ikke vil gentage sig.

A-kassen har cirka 245.000 medlemmer. Det gør a-kassen til landets største for akademikere.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) arbejder på initiativer, der skal sikre, at der ikke kommer lignende sager i andre a-kasser.