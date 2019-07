Mens små og store private investorer står i kø for at investere i robotter, så efterlyser 68 topchefer og organisationer i robotbranchen politisk opbakning fra den nye regering, som opfordres til at investere i branchen, som i stigende grad mærker konkurrencen fra udlandet.

Onsdag i sidste uge stod mellem 150 og 170 danske og internationale investorer klar med checkhæftet for at investere ind i den voksende robotbranche på Fyn og i resten af Danmark, da den fjerde udgave af Investor Summit løb af stablen i Odense. Imens lagde Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen de sidste kort i den kabale, som hun dagen efter præsenterede som den nye kommende danske S-regering. Og netop den nye regering bør starte med øge statens fokus og investeringer i branchen markant, hvis man vil bevare den fynske og danske førerposition. Ikke mindst med såkaldte collaborative robots - samarbejdende robotter - som er blevet ensbetydende med robotklyngen på Fyn. - Der er i Odense opbygget en helt unik klynge, som er skabt lokalt i tæt samarbejde mellem kommunen, universitetet og virksomhederne. Der er behov for at løfte den model op på nationalt plan og øge statens fokus på området, for vi mærker i stigende grad at andre landes regeringer investerer markant i området, siger adm. direktør i Universal Robots, Jürgen von Hollen, som er medunderskriver på den politiske opfordring til den nye regering. UR er symbolet på både den fynske succes og den danske position i markedet, hvor den tyske direktør i den grad mærker ånden i nakken - ikke mindst fra kinesiske konkurrenter, som med store statslige ressourcer i ryggen gør, hvad de kan for at indhente det fynske forspring. - For fem år siden havde vi tre konkurrenter på området for collaborative robots - i dag har vi 55 og halvdelen af dem er fra Kina, og i det hele taget kan vi bare mærke en markant øget konkurrence, siger han. Branchen har ifølge en rapport fra Damvad tidligere i år potentialet til at vokse fra de nuværende 8500 til 25.000 ansatte allerede i 2025, men der kræver investeringer, lyder opfordringen. Mens private investorer gerne vil ind i de danske robotvirksomheder, så halter Danmark nemlig bagud, når det gælder forskningsbevillinger til netop robot og automation. I 2017 faldt de statslige midler til forskning generelt til det laveste niveau siden 2006 - 0,75 procent af BNP. Heraf udgjorde kun 3,4 procent midler til forskning i bl.a. robotteknologi, skriver de 68 virksomheder.

1. Skab adgang til kvalificeret arbejdskraft



2. Investér i forskning og udvikling



3. Fokusér de offentlige indsatser og samarbejde



4. Styrk eksporten



5. Øg anvendelsen af robotter i Danmark

Fem afgørende punkter De 68 virksomheder har en håndfuld konkrete bud til politikerne på, hvor der skal sættes ind for at fastholde positionen i markedet. Det handler om at skabe adgang til kvalificeret arbejdskraft, investere i forskning og udvikling, gennemføre tiltag, der styrker eksporten, øge samarbejdet mellem forskningsmiljøet og robotvirksomhederne og endelig sikre, at industrien i Danmark i endnu højere grad tager automatisering og robotter til sig. Bag de fem anbefalinger står nogle af branchens største og mest succesfulde virksomheder og helt nye startups og personer, som har været med til at skabe ikke mindst den fynske robotklynge. - Et af de helt store problemer er adgangen til kvalificeret arbejdskraft, som er et globalt problem, hvor vi skal forsøge at tiltrække de bedste folk til Odense og Danmark. I de tilfælde handler det altså ikke om jobbet, som er spændende nok i sig selv, men hvis du vil hente en ekspert med erfaring, så skal du også hente familien, og der betyder det bare rigtig meget om der er en international skole og om toget til Odense fra lufthavnen kører ordentligt. Så den slags skal vi også investere i, siger Jürgen von Hollen fra Universal Robots. Univeral Robots har i dag 650 ansatte - af dem arbejder de 390 i Danmark, men UR har erkendt, at man ikke kan tiltrække alle de nødvendige eksperter til Odense. Sidste år fik det virksomheden til at åbne et udviklingskontor i Seaport lidt uden for Boston, hvor der netop er adgang til kloge hoveder fra MIT og Harvard University.

Invester i forskning Lande som Finland, Tyskland og Letland prioriterer mellem 24,9 og 29,9 pct. af deres offentlige forskningsbudget på teknisk forskning. I Danmark bruges blot 17,2 procent af forskningsbudgettet til teknisk forskning, viser tal fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Til sammenligning bruger Sydkorea 54,7 procent af forskningsmidlerne på robot - og teknisk udvikling. Kan Danmark overhovedet konkurrere med eksempelvis Kina, hvor statens investerer milliarder i udviklingen robotter og automation? - Det kan vi. Vi har en fordel i, at vi er et lille land, hvor vi skal ud i verden, så mange virksomheder er Born Global fra start ligesom UR, som skaber 95 procent af vores omsætning internationalt, siger han. - Danske virksomheder skal fortsætte med at være innovative og disrupte markedet, ligesom vi gjorde med UR-armen. Det er bare heller ikke nok, for vi skal også udvikle forretningsmodellen. Bl.a. har vi skabt UR+-platformen, hvor andre virksomheder kan bidrage med software og hardware, det gør, at vi i dag har skabt et økosystem omkring UR med flere end 1100 virksomheder, som er tilknyttet Universal Robots, det er også den vej, man skal tænke, siger Jürgen von Hollen, som var afsender på et debatindlæg, som blev bragt i Avisen Danmark i søndags. - Generelt kan vi virksomheder kan ikke løfte opgaven alene. Derfor er der behov for politisk opbakning og konkrete initiativer, hvis det skal lykkes, og derfor peger vi nu pa fem konkrete tiltag til det nye Folketing, siger Jürgen von Hollen.