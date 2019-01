500 ansatte på 10 år: Millionindsprøjtning løfter drømme hos drone-trio

Med fem millioner i ny kapital fra en international, en national og en lokal investor har trioen bag dronevirksomheden Quadsat fået midlerne til at realisere de store ambitioner i virksomheden, som samtidigt er udset til at blive international standar

De var den første drone-virksomhed i den fynske robotklynges rugekasse for nye talenter, da de rykkede ind for to år siden, og nu er trioen bag Quadsat klar til at flyve fra reden i Odense Robotics Startup Hub for robot- og dronevirksomheder i Forskerparken. Og det med tre markante investorer i ryggen og store drømme, efter at de har fået en ny kapitalindsprøjtning på fem millioner kroner. Målet er blive en international virksomhed med 500 ansatte i løbet af de næste fem til 10 år, lyder ambitionen fra holdet bag virksomheden, som har udviklet en revolutionerende droneteknologi til sikring af højhastighedsinternet, der er fundamental for satellitkommunikationen i bl.a. sø- og luftfartsindustrierne.

International trio Virksomheden er stiftet af norske Joakim Espelund og Andrian Buchi fra Moldova, som mødte hinanden på ingeniørstudierne i Horsens. Senere kom Espelunds landsmand Snorre Sveidvoll også med i ledelsesteamet i virksomheden, som i dag tæller otte ansatte. Antallet af satellitter i rummet og elektroniske navigationssystemer i fly, skibe og biler er i voldsom vækst i disse år. Det giver store fordele, men skaber samtidig daglige udfordringer for bl.a. sø- og luftfartsindustrierne, der er kritisk afhængige af, at satellitkommunikationen fungerer hurtigt og effektivt. Den megen satellitkommunikation skaber nemlig støj, som kan forringe og i værste fald afbryde transmissionen. Det er dyrt at teste, men ved hjælp af Quadsats droneteknologi kan det gøres hurtigere og billigere end med andre metoder. Trioen bag Quadsat har i løbet af de seneste halvandet år haft mulighed for at udvikle teknologien og virksomheden under trygge rammer i robothubben, som Espelund understreger har været afgørende for at nå dertil, hvor virksomheden er i dag. - Udviklingsmiljøet har været afgørende. I hubben har vi modtaget hjælp fra roboteksperter og forretningsudviklere samt har uddannelses- og forskningsministeriet givet os adgang til European Space Agency, hvilket har resulteret i en udviklingsproces, der støttes af eksperter fra de to vigtigste industriområder, nemlig rum- og robotteknologi. Det resulterer i et mere højteknologisk og kvalitetssikret produkt der er skræddersyet til kundernes behov, siger Joakim Espelund.

Tre stærke investorer Nu flytter Quadsat ud af hubben og ind i drone-hallen i HCA Airport, hvor de allerede har haft deres gang, når de skulle teste drone-teknologien. Nu flytter de ind, men selv om de vinker farvel til de øvrige virksomheder og eksperthjælpen i hubben, så har de fået nye stærke partnere med i form af de investorer, som har lagt fem millioner kroner i virksomheden. Den ene er Vækstfonden, som også har været med omkring andre succesfulde virksomheder som både Universal Robots og Onrobot, desuden er den lokale investor Helge Munk også med omkring Quadsat og har øget sin investering i virksomheden. Helge Munk har fulgt virksomheden længe og har også investeret i andre dronevirksomheder lokalt. Han ser et stort potentiale i Quadsat, hvor han indtager pladsen som bestyrelsesformand. Vækstfonden har masser af erfaringer med fynske teknologi-virksomheder, og her er man begejstret for at være del af den holdet bag Quadsat. - Det dygtige team bag Quadsat har et stærkt værditilbud og deres teknologi rammer et stort marked med globalt vækstpotentiale. Virksomheden har allerede skabt international opmærksomhed, og vi glæder os over at være del af et stærkt investorsyndikat, siger Simon Frederik Øelund fra Vækstfonden.

Kapitalfond: Quadsat er frontløbere Den sidste ny investor, der er kommet med i dronevirksomheden, er verdens første venturekapitalfond dedikeret til rumteknologi, Seraphim Capital. Den London-baserede kapitalfond står også bag et acceleratorprogram indenfor rumfartteknologi, som Quadsat deltog i sidste år som blot en af seks virksomheder. - De blev taget utroligt godt imod blandt vores virksomhedspartnere, da de deltog i Space Camp Accelerator, og de er frontløbere på et globalt marked i milliard-klassen. Med stringente industristandarder på plads løser Quadsat en stor udfordring for sine kunder og vil tilføre utroligt stor værdi til industrien, siger Rob Desborough, direktør i acceleratorprogrammet i kapitalfonden. Ambitionerne er da også store hos Quadsat, som ikke kun har fået penge og nye stærke investorer med, som giver tro på at drømmene kan realiseres. Den internationale organisation Global VSAT Forum anbefaler nu virksomheder i industrien til at anvende Quadsat metoden, når de skal teste antenner, og da markedet stiger eksplosivt tror stifterne og de nye investorer på, at de otte nuværende ansatte kan blive mangedoblet i løbet af de næste år.