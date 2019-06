43 kilo gennembrud: Tyrkisk drone løfter fynsk klynge

Gokhan Celik forklarer og gestikulerer, hvor store mulighederne er for A-Techsyn i Beldringe på Fyn, som han besøgte for første gang i går, da firmaet blev præsenteret som ny bruger af det 867 kvadratkilometer store testluftrum. Den første internationale bruger, som vil og må flyve bvlos - uden for synsvidde. Foto: Kristoffer Juul Poulsen/UAS Denmark

For første gang har et internationalt firma fået tilladelse til at flyve en civil drone uden for synsvidde i dronetestcentret i HCA Airport. Det er også første gang i Danmark, og klyngen ser tilladelsen som et vigtigt gennembrud.

- Vi har hidtil testet den i Tyrkiet, men det har været på et militært testcenter, men her i Beldringe er det helt perfekt, fordi vi kan flyve 25 kilometer væk og teste uden for synsvidde i civilt luftrum. Tyrkiske Gohkan Celik smiler bredt, mens hans hold af teknikere og en rand af interesserede studerer den 43 kg tunge hybrid-drone på græsset uden for terminalen i HCA Airport i Beldringe. Den tyrkiske stifter af firmaet A-Techsyn har aldrig været i Beldringe før og var nok heller ikke kommet det, hvis det ikke var for UAS Denmarks dronetestcenter. Som et af de eneste testcentre i Europa tilbyder lufthavnen et 867 kvadratkilometer stort luftrum, hvor man kan flyve ubemandede droner så langt væk, at man ikke længere kan se dem. Såkaldte bvlos-flyvninger (Beyond Visual Line of Sight).

Den internationale dronedag i lufthavnen trak mellem 250 og 275 gæster til HCA Airport, hvor UAS Denmark bød på opvisninger, udstillinger og oplæg fra flere dronevirksomheder. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Afgørende hjælp A-Techsyn er et tyrkisk selskab, men hovedkontoret ligger i Irland og nu tester de snart dronen, der både er fastvinget og rotordrevet (hybrid), lidt nord for Odense. - Vi skal have flere testcentre i Europa, men her er perfekt at starte. Også fordi vi har et samarbejde med Scandinavian Avionics, siger stifteren, som roser både UAS og SDU's dronecenter for at hjælpe firmaet med at få tilladelsen på plads fra Trafikstyrelsen. - Vi fik den faktisk først her til morgen, så det var perfekt timing, siger han og understreger, at det samarbejde har været afgørende. Dronen, der koster 150.000 dollars og kan bruges til alt fra kortlægning til grænsekontrol og eftersøgninger, har lige været en tur på fem kilometer i luftrummet foran de 250 gæster i terminalen, som tæller 20 firmaer, myndigheder, branchefolk og investorer. - Det er en fantastisk vigtig dag for os. Det gør, at vi løfter os op og får en anden international opmærksomhed, fordi vi nu har den første virksomhed, der rent faktisk flyver bvlos i Danmark, siger Teit Silberling, kommerciel chef i UAS Denmark.

Kommerciel chef i UAS Denmark, Teit Silberling, tager imod først på dagen. Han er begejstret for dagen, men især for, at testcentret med tyrkisk/irske A-Techsyn får ny international opmærksomhed på de muligheder, der er i lufthavnen for at flyve uden for synsvidde. Foto: Kristoffer Juul Poulsen

Milepæl for klyngen SDU har i samarbejde med Sky-watch haft en tilladelse til at flyve bvlos i lufthavnen, men A-Techsyn markerer en milepæl, understreger lederen af SDU's dronecenter, amerikanske Brad Beach. - Vi må bare erkende, at det har været en meget lang proces, vi har været igennem for at nå hertil, men det er virkelig en stor dag, som vi skal huske af fejre, siger han. Den tyrkisk-irske virksomhed har fået hjælp bl.a. af SDU og UAS Denmark, som har været afgørende for at virksomheden har fået tilladelsen fra Trafikstyrelsen, og den bistand bliver fremover systematiseret, understreger Beach. - Vi har sammensat en pakke af hjælp og bistand, hvor vi kan vejlede og rådgive firmaerne med at søge om tilladelsen og opnå den nødvendige viden for at flyve bvlos, så vi kan få endnu flere herud, siger Brad Beach.

Til Sydøstasien En af dem, der allerede flyver bvlos i lufthavnen i samarbejde med SDU er Michael Messerschmidt, udviklingschef for drone-virksomheden Sky-watch. Han har været tilknyttet advisory-boardet i UAS Denmark siden brancheorganisationen for droner blev etableret, og før testcentret var en realitet. - Der er virkelig sket meget. Virksomhederne er meget mere realistiske i dag, de konsoliderer sig og teknologien har udviklet sig rigtig meget. Det vi kæmper mest med, er faktisk lovgivningen i Danmark og Europa, siger han. Når Sky-watch skal teste sine droner, foregår det derfor i langt højere udstrækning i bl.a. Sydøstasien, hvor der bare er mere jungle og flere øde bjergområder og færre benspænd fra myndighederne, siger han.

Lokale firmaer i lufthavnen Den store hybrid-drone på græsset får masser af opmærksomhed, mens lokale firmaer som Quadsat og Lorenz Technology viser sig frem inden for i terminalen. Tyrkiske Gokhan Celik ser frem til at starte testflyvningerne, og han er ikke i tvivl om, at hans firma vil trække flere internationale gæster til Beldringe. Han har allerede trukket to partnere med i dag. - Der er mange virksomheder, som udvikler teknologi, som de skal teste på en drone som vores, det kan de gøre nu, hvor vi flyver bvlos, siger han og peger mod en ældre herre i jakkesæt i udkanten af kredsen om dronen. - Der er stor interesse for droner - også fra investorer. Han er en indisk investor, som kontaktede mig for fem dage siden på Linkedin. Han vil muligvis investere i firmaet, men jeg kender ham faktisk ikke, siger Gokhan Celik. Den indiske investor bekræfter, selv om han ikke vil have sit navn i avisen, men forklarer med britisk accent: - Jeg repræsenterer en gruppe investorer, som gerne vil ind i droner. Jeg er fløjet hertil fra Indien, men det er første gang, jeg møder Gokhan, siger han.