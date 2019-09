3F til virksomhederne: Vi er klar til at hjælpe jer

Det er ingen hemmelighed, at der er mange ting, fagbevægelsen og arbejdsgiverne er uenige om.Én ting bør dog ikke give anledning til de store diskussioner: At vi har en fælles interesse i at matche virksomheder, der mangler arbejdskraft, med ledige, der mangler arbejde.De seneste år har beskæftigelsesdebatten i høj grad handlet om virksomhedernes mangel på arbejdskraft. Men det er et problem, der bliver pustet op af forskellige arbejdsgiverorganisationer i en iver efter bedre muligheder for at kunne rekruttere billig udenlandsk arbejdskraft.Så lad os nu lige få én ting på det rene: Der er altså stadig masser af ledige i Danmark.På Fyn har vi for eksempel 1.200 ledige 3F'ere. Dem vil vi gerne hjælpe i job. Men for at finde ud af, hvor jobmulighederne er, vil jeg gerne opfordre de virksomheder, der oplever rekrutteringsproblemer, til at tage fat i 3F.I lyset af vores fælles interesse i netop denne indsats er det vigtigt at understrege, at samarbejde og dialog er vejen frem. Vi har talrige eksempler på velfungerende samarbejder mellem virksomheder og 3F-lokalafdelinger.Men nogle steder i landet halter det, og det skal vi have lavet om på. Og det er her, jeg gerne vil understrege over for virksomhederne, at vi i 3F står klar til at hjælpe, og at vores medlemmer gør det samme.Lad os for pokker hjælpe hinanden dér, hvor det giver mening. Og lad en konstruktiv dialog vise vejen. For skulle det ske, at vi ikke har en ledig 3F'er med den rette uddannelse eller de rette kompetencer, så vejleder vi også gerne om mulighederne for opkvalificering.Det har vi gjort med stor succes før, og det gør vi gladeligt igen. Men det kræver, at virksomhederne kommer til os, så vi kan få gang i den nødvendige dialog.Det vil komme virksomhederne selv til gode; det kommer vores medlemmer til gode; det kommer hele det danske samfund til gode.