3F-formand: Indiskutabelt at der er frit fagforeningsvalg

Forbundsformand i 3F vil over for brancheklubber understrege, at valget af fagforening er frit i Danmark.

På en kongres i Aalborg i næste uge vil forbundsformand i 3F Per Christensen igen understrege over for brancheklubber, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark

- Det er fuldstændig indiskutabelt, at vi skal overholde lovgivningen, og vi skal overholde de overenskomster, vi selv har indgået. Det kan ikke diskuteres, siger han.

Udmeldingen kommer, efter at der hos bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn flere gange har været strejker, fordi en vikar har været medlem af en anden fagforening end 3F.

Senest har en række brancheklubber meldt ud, at de ikke mener, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark, selv om en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2006 slog fast, at de ansattes valg er frit.

- Det, jeg vil minde dem om, er, at vi har en foreningsfrihedslov herhjemme, og at lovgivningen skal overholdes, og at vi i øvrigt har nogle overenskomster, der også skal overholdes, siger Per Christensen.