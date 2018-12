3350 meter gangbro: Langeskov-stål til Metro-tunnel

Fynske Ib Andresen Industri leverer ikke mindre end 3350 meter bearbejdet stål til gangbroer i ny metrotunnel i den københavnske Metro - entreprenør glædeligt overrasket over at finde lokal dansk leverandør, der kunne konkurrere med udenlandske aktører.

3350 meter gangbro til tunnelen på Nordhavnslinjen i Metroen i København bliver leveret af den fynske stålvirksomhed Ib Andresen Industri.

Samarbejdet mellem Langeskovvirksomheden og totalentreprenøren på metroprojektet har skabt begejstring både i Langeskov og i København.

- Det viser, at vi er en eftertragtet samarbejdspartner for bygge- og anlægsbranchens store entreprenører, og det er vi naturligvis stolte af, siger Søren Eriksen, salgsdirektør hos Ib Andresen Industri.

Parterne vil ikke oplyse mængder eller priser, men hos Metnord JV, der er totalentreprenør på tunnelprojektet, er man ikke mindst glade for, at det er lykkedes at finde en "lokal" dansk leverandør, som er konkurrencedygtig.

- Vi er meget tilfredse med samarbejdet, og vi var faktisk overrasket over, at der fandtes en leverandør, som konkurrencemæssigt kunne håndtere ordren på dansk jord, siger Jens Kjeldsen, projektleder hos Metnord JV, som peger på fleksibilitet, sikkerhed og hurtig leveringstid som nogle af plusserne ved Langeskov-partneren.